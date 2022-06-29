Бен Ходжес: Россию можно отбросить за линию 23 февраля до конца года
- 29.06.2022, 17:36
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Бывший командующий армией США в Европе назвал условие.
Украинская армия отбросит россиян до конца года за линию 23 февраля, если Запад консолидировано будет поставлять ВСУ вооружение в необходимом количестве.
Об этом в эфире "Голос Америки" заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
"В следующие несколько недель мы начнем ощущать разницу от дальнобойной артиллерии и ракет, и влияние, которое они оказывают на российские войска. Но до того это будет ад для украинских солдат и мирных жителей, по которым наносит удары российская артиллерия", - сказал Ходжес.
Он согласился с тезисом о задержке с поставкой тяжелого вооружения Соединенными Штатами, поскольку "некоторые решения были одобрены позже, чем должны были бы быть".
"Существовало беспокойство, что мы каким-то образом можем спровоцировать русских, если мы предоставим какие-то мощности. И мы в конце концов их предоставляли, и русские никак не реагировали. Мы сами сдерживали себя больше, чем нужно. Вот почему мы сейчас отстаем в предоставлении некоторых мощностей. Но позитив в том, что процесс пошел", - сказал экс-командующий.