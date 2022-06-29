Дэвид Крамер: Лукашенко может оставаться у власти, только соглашаясь на то, что хочет от него Путин 1 29.06.2022, 21:18

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ДЭВИД КРАМЕР

фото: openukraine.org

Кремль пытается втянуть Беларусь в войну.

Россия продолжает оказывать давление, чтобы вовлечь Беларусь в войну против Украины, пишет «Голос Америки».

Беларусь сосредоточила вблизи украинской границы около шести батальонов своей армии, а также пытается вести воздушную разведку. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник>. Он также добавил, что продолжает сохраняться угроза повторного использования территории Беларуси для нападения на Украину, как российских войск, так и включения в эту агрессию Вооруженных сил Беларуси.

Напомним, что ракетные удары утром и ночью 25 июня по шести областям Украины были осуществлены именно с территории Беларуси. Некоторые аналитики полагают, что такая провокация была предпринята для вовлечения Беларуси в войну.

В воскресенье к белорусам обратился президент Украины Владимир Зеленский:

«Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для вас ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо!»

Сообщается также о тренировочных полетах Военно-воздушных сил РБ в сопредельных с Украиной областях. Будет или нет наступление с белорусской территории?

Некоторые аналитики считают, что решающим моментом может стать визит в Минск Владимира Путина 30 июня-1 июля, в ходе которого российский президент может попытаться «дожать» Лукашенко. В итоге он может пойти на уговоры Путина, но в Беларуси, где сильны антивоенные настроения, это может спровоцировать общественное негодование.

«Это трагическая ситуация для Беларуси, фактически находящейся под российской оккупацией, где так называемый "президент", непризнанный и нелегитимный, может оставаться у власти, только соглашаясь на то, что хочет от него Путин, - считает Дэвид Крамер, управляющий директор программы Института Джорджа Буша-младшего (David Kramer, George W. Bush Institute). - При этом он все еще пытается внушить международному сообществу, что он не хочет войны. Недавно он попытался представить себя возможным посредником для соглашения между Украиной и Россией. Сейчас Путин, похоже, оказывает давление на Беларусь, чтобы та заняла более активную позицию в поддержку России, а не просто сидела в кустах. И в то же время мы видим сопротивление белорусов, которые не хотят иметь ничего общего с нападением на своего соседа».

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