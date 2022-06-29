Почему нельзя спать с включенным телевизором 7 29.06.2022, 21:45

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Исследование.

Эксперты предупредили об опасности не только телевизоров, но и смартфонов, также отвлекающих от сна ночью.

Новое исследование ученых показало, что спать с включенным телевизором может быть вредно для здоровья. Кроме того, это может привести к ранней смерти, передает ТСН.

Исследователи Школы медицины Северо-Западного университета Чикаго (США) изучили влияние окружающего света на здоровье и привычки сна 552 человек в возрасте от 63 до 84 лет.

Выяснилось, что те, кто спал даже при малейшем освещении, чаще страдали диабетом, ожирением и гипертонией.

"Люди должны делать все возможное, чтобы избегать или минимизировать количество света, которому они подвергаются во время сна", – объяснила журналистам ведущий исследователь Филлис Зи.

Ученые обнаружили, что инсулинорезистентность чаще возникала утром после того, как люди спали в комнате с тусклым освещением, например, что излучает телевизор.

По словам американского семейного врача, инсулинорезистентность, при которой клетки мышц, жира и печени не реагируют должным образом на инсулин, обычно ассоциируется с диабетом второго типа, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

То есть сон со светом от телевизора может влиять на способность человека регулировать уровень глюкозы.

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