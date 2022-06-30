Это дефолт: чем обернется для Беларуси решение расплачиваться по еврооблигациям в рублях 6 30.06.2022, 8:10

6,316

Мнение экспертов.

Чиновники приняли решение выплачивать долги по евробондам в белорусских рублях. В Минфине говорят, что на такой шаг пошли из-за технических трудностей — иностранные банки отказываются переводить средства инвесторам. В этой ситуации Минск намерен предложить держателям облигаций альтернативные варианты. Однако в любом случае неисполнение обязательств означает дефолт по ценным бумагам, поясняют эксперты проекта «Кошт урада». Аналитики рассказали zerkalo.io, чем это грозит в целом стране, а также несет ли трудности для населения.

Правительство и Нацбанк решили выплачивать долги по евробондам в белорусских рублях. В Минфине заявили, что это вынужденная мера, потому что инвесторы жалуются, что до них не доходят отправленные Минском средства. В ведомстве уточняют, что в феврале совершили такой платеж, но деньги держателям облигаций не поступили. В Минфине поясняют это тем, что иностранные банки из-за введенных против Беларуси санкций не совершают переводы.

В ведомстве заявили, что намерены предложить держателям наших еврооблигаций альтернативу. Среди вариантов — досрочно выкупить у них ценные бумаги, но с солидной скидкой от номинальной стоимости, а также перевыпустить облигации, чтобы прописать возможность погашать долги в рублях.

Почему решение Минска означает дефолт по облигациям (и он фактически уже наступил)

— Нынешнее решение правительства и Нацбанка по выплате обязательств по еврооблигациям — это фактическое объявление дефолта по ценным бумагам, — отмечают эксперты «Кошт урада». — Дефолт — это неисполнение обязательств перед кредиторами. Минфин Беларуси не исполняет свои обязательства, взятые на себя, когда они выпускали и размещали эти евробонды. В частности обязательства по облигациям заключаются в том, что эмитент должен в установленный срок вернуть держателю облигаций ее номинальную стоимость, а также дополнительный доход, если это купонные облигации. И проводить платежи надо в валюте, в которой выпущены ценные бумаги, если иное не предусмотрено проспектом эмиссии. Судя по всему, в нашем случае иное как раз не предусмотрено — изначально платить обещали в валюте номинала.

Аналитики уточняют, что нынешнюю ситуацию с еврооблигациями можно считать техническим дефолтом.

— Фактически у стране есть деньги для погашения обязательств. Но сложилась ситуация, что мы хотим заплатить, но не можем, — говорят аналитики «Кошт урада». При этом они добавляют, что технический дефолт, если судить по комментарию главы Минфина, произошел еще в феврале, когда инвесторы не получили средства.

Белорусам чем-то грозит дефолт по еврооблигациям?

— Дефолт по внешним обязательствам не затрагивает напрямую население, — отмечают эксперты «Кошт урада». — Слово «дефолт» громкое, многие его ассоциируют с 90-ми, когда все всё потеряли. Нынешний дефолт по еврооблигациям — это другой дефолт. Едва ли это как-то напрямую затронет отдельно взятого белорусского гражданина.

По мнению аналитиков, белорусов мог бы напрямую затронуть дефолт по внутренним обязательствам, однако такой сценарий считают маловероятным в краткосрочной перспективе.

— У нас правительство активно размещало валютные облигации на внутреннем рынке. Держателями этих облигаций являются и банки, и компании, и население. Если произойдет такой дефолт, то тогда те, кто вложился в них, теряют свои вложенные деньги. Но Минфин, как заявляют в ведомстве, не платит держателям еврооблигаций не потому что нет денег, а потому что, как они говорят, внешние контрагенты не хотят проводить платежи. А внутри страны они с платежами разберутся. Поэтому сейчас не идет речь про дефолт по внутренним облигациям.

Но эксперты не исключают, что в перспективе с жестким углублением финансового кризиса, в условиях возможного валютного дефицита белорусские инвесторы тоже могут столкнуться если не с невыплатой обязательств, то как минимум с принудительной конвертацией обязательств из валюты в белорусские рубли.

— Такого исключать нельзя. Но конкретно сейчас это дефолт по внешним обязательствам, он пока не затрагивает инвесторов, которые вложились во внутренние облигации. Но конечно это неприятный звоночек, — говорят аналитики.

Чем грозит стране дефолт

Один из основных рисков, который несет дефолт по облигациям, — это репутационные потери, которые могут отпугнуть потенциальных инвесторов.

— Если Минск не сможет заплатить инвесторам, то будет подмочена репутация. У страны рухнет кредитный рейтинг, у нас могут возникнуть проблемы с получением новых займов. Инвесторы не будут вкладываться в нашу экономику. Но дело в том, что все это в принципе уже произошло с нашей страной. Для нас из-за санкций практически закрылись западные рынки инвестиций, — говорят аналитики. — На Востоке еще остались партнеры, которые готовы каким-то образом сотрудничать с Беларусью. И, конечно, дефолт означает, что привлекательность Беларуси как выгодной юрисдикции для инвестиций еще больше снизится.

Могут ли согласиться инвесторы на предложения Минска перевыпустить еврооблигации

Эксперты считают маловероятным сценарий, при котором держатели еврооблигаций согласятся на их перевыпуск с последующим расчетом в белорусских рублях.

— Что потом инвестору делать с белорусскими рублями? Непонятно, куда потом рубли пристраивать. Приехать в Беларусь и пойти в обменник купить наличные евро? Так у нас не продают в таких объемах. Открыть счет в белорусском банке или через каких-то посредников сконвертировать рубли в доллары или евро, а потом выводить? Тоже затруднительно. Предложение Минфина по перевыпуску еврооблигаций явно не выглядит заманчивым для инвесторов, — говорят аналитики. — Правительство может заставить белорусские банки в добровольно-принудительном порядке согласиться на любые условия, к примеру, одни облигации заменить на другие. Но не может заставить условных европейских инвесторов сделать так, как хочет наш Минфин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».