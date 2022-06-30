Ученые раскрыли состав древнеримского вина 1 30.06.2022, 12:38

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В этом им помогли три амфоры.

Ученые из Италии и Франции изучили состав и структуру стенок трех амфор и обнаружили, что виноделы времен Древнего Рима использовали местный виноград и его цветы, а также они импортировали смолу и специи из других регионов Европы, сообщается в журнале PLoS One.

Специалисты-исследователи амфоры, которые следят за сохранением свидетельства и белого вина.

«Характерная форма пыльцы винограда, а также химический состав стенок соответствует тому, что для производства вина используется местный дикий или одомашненный виноград. Вдобавок, мы обнаружили следы смол и ароматических субстанций, которые, вероятно, были импортированы виноделами из Калабрии или Сицилии», – заявили ученые.

Группа наблюдений под наблюдением Донателлы Магри, доцента Римского университета «Сапиенца» (Италия), использовали методы палеохимии и палеоботаники, чтобы обучаться, как экономно римляне изготавливают вина и где они добывают ресурсы для производства этих напитков.

- Суда были погребены на дне Тирренского моря после крушения или нескольких кораблей, впоследствии амфоры прибиты к берегу.

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