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Украинские десантники показали, как уничтожили автоколонну оккупантов

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  • 30.06.2022, 19:24
  • 4,272
Украинские десантники показали, как уничтожили автоколонну оккупантов

Видеофакт.

Десантники используют реактивную артиллерию для уничтожения российских войск. Защитники показали, как ликвидировали вражескую автомобильную колонну.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

На кадрах показана работа реактивно-артиллерийского подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады. Военные с помощью реактивной артиллерии уничтожили колонну автомобильной техники с боекомплектом российских оккупантов.

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