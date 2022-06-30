Украинские десантники показали, как уничтожили автоколонну оккупантов 1 30.06.2022, 19:24

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Видеофакт.

Десантники используют реактивную артиллерию для уничтожения российских войск. Защитники показали, как ликвидировали вражескую автомобильную колонну.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

На кадрах показана работа реактивно-артиллерийского подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады. Военные с помощью реактивной артиллерии уничтожили колонну автомобильной техники с боекомплектом российских оккупантов.

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