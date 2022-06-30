Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 30.06.2022, 20:09

Украина 127-е сутки противостоит вторжению РФ.

В Генеральном штабе Украины обнародовали вечернюю сводку ситуации на фронтах на сто двадцать седьмые сутки противостояния украинской армии российскому нашествию. В частности, оккупанты продолжают штурмовать Лисичанск и Славянск.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Волынское и Полесское направления

Особых изменений не наблюдается. Возможно проведение ротации одного из отрядов спецназначения, выполняющего задания в районе н. п. Пинск Брестской области на юге Беларуси. Подразделения белорусской армии используют комплексы радиоэлектронной борьбы в районах на границе с Волынской областью.

Сиверское направление

Россияне продолжают удерживать подразделения украинской армии в приграничных районах Брянской и Курской областей, совершая артиллерийские обстрелы. Противник проводил воздушную разведку с помощью беспилотника у н.п. Кислая Дубина, разворачивает комплексы радиоэлектронной борьбы у н.п. Олешня в Курской области.

Харьковское направление

Оккупанты пытаются удержать оборону ранее занятых позиций. Были нанесены вражеские авиационные удары возле Прудянки и Одноробовки, нанесен ракетный удар по Харькову.

При этом ВСУ подавили штурм в направлении н. п. Кочубеевка – Дементиевка.

Враг открывал артиллерийский огонь по районам таких сел: Питомник, Дементиевка, Ивановка, Рубежное, Яворское, Петровка, Русские Тишки, Кутузовка. Проводил воздушную разведку с помощью беспилотника типа Орлан-10 возле Прудянки и Русской Лозовой.

Славянское направление

По данному направлению российские подразделения перегруппировываются. ВСУ удалось отразить штурм в направлении н. п. Довгенькое – Мазановка, заставив противника отступить.

Россияне также безуспешно вели штурм населённого пункта Богородичное, пытаясь взять под полный контроль.

Обстреливали оккупанты районы н. п. Богородичное, Краснополье, Курулька, Вернополье, Красная Поляна.

Краматорское направление

Активные действия не зафиксированы. Противник нанес авиаудару в районе н. п. Татьяновка.

Лисичанское направление

Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ в районе Лисичанска. Ведут штурм в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имея частичный успех. В настоящее время враг содержит северо-западную и юго-восточную части НПЗ.

Противник вел штурмовые действия в районах северо-восточной части завода, н. п. Тополевка и северной части н. п. Волчоярка и Малорязанцево, где имеет частичный спех. Также россияне удерживают под огневым контролем участок автодороги Тополевка – Лисичанск.

ВСУ остановили наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод и заставили оккупантов отойти.

Бахмутское направление

Россияне нанесли ракетно-авиационный удар в районе н. п. Соледарь, вели артобстрелы районов Белогоровки, Покровского, Клиновеог, Новолуганского.

ВСУ успешно пресекли попытки наступательных и штурмовых действий в направлениях Николаевка – Спорное, Владимировка – Покровское, Доломитное – Углегорская ТЭС.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления

Россияне обстреливают позиции по ствольной и реактивной артиллерии на линии столкновения, нанесли ракетный удар по окрестностям н. п. Авдеевка. , вели воздушную разведку беспилотником "Орлан-10"

Южнобужское направление

Враг продолжает обстреливать районы н. п. Трудолюбовка, Княжевка, Веселый Кут, Красный Яр, Кобзарцы, Любомировка, Посад-Покровское, Лупарево, проводил воздушную разведку. Работают средства радиоэлектронной борьбы у н. п. Большая Александровка.

Акватория Черного моря

Противник в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря, где находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

При этом, не выдержав огневого влияния украинских артиллерийских, ракетных и авиационных подразделений, российские кафиры покинули остров Змеиный, а затем - Одесщина полностью освобождена, добавляют в Генштабе.

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