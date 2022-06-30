Брайан Уитмор: Лукашенко стал подельником Путина по военным преступлениям 5 Брайан Уитмор

30.06.2022, 20:34

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Брайан Уитмор

Режим Лукашенко — полноценный и добровольный комбатант в войне Путина.

Российская авиация ранним утром 26 июня нанесла ракетные удары с белорусского воздушного пространства по украинскому детскому саду и жилому дому в Киеве. Убит 37-летний мужчина и ранены его жена и семилетняя дочь. Кроме того, по данным северного военного командования Украины, не менее 20 ракет, выпущенных с территории Беларуси утром 25 июня, попали в поселок Десна Черниговской области, что в 70 км к северу от Киева.

«Российские бомбардировщики „работали“ непосредственно с территории Беларуси. Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям», — говорится в сообщении на Facebook ГРУ Минобороны Украины.

Волна ракетных ударов с воздуха по Украине с белорусской территории в минувшие выходные — последнее свидетельство того, что, несмотря на частое заверение в обратном, автократический режим Александра Лукашенко — полноценный и добровольный комбатант в незаконной агрессивной войне Владимира Путина против Украины.

Удары из Беларуси совершались во время пребывания Лукашенко в Санкт-Петербурге, куда он приехал на встречу с Путиным. В ходе встречи глава Кремля объявил о том, что Россия вскоре передаст Беларуси ракетные системы Искандер-М, способные нести ядерные боеголовки, а также модернизирует минские истребители Су-25, чтобы те могли нести ядерное оружие. Москва и Минск говорят, что эти шаги якобы направлены на противодействие предполагаемой угрозе Беларуси со стороны Польши и Литвы.

Воинственные телодвижения России и Беларуси вызваны встречей лидеров Большой Семерки в Германии и подготовкой к проведению саммита НАТО в Мадриде. Это также была реакция на рост напряженности в отношениях между Россией и Литвой, когда Вильнюс предпринял попытку воплотить санкции Евро союза против Москвы, заблокировав поставку некоторых товаров в российский эксклав Калининград.

Россия уже разместила свои Искандеры в Беларуси в Брестской области, вблизи украинской границы. Радиус поражения ОТРК Искандер-М —400−500 километров, что позволяет поражать цели центральной и западной Украины. Ракеты имеют дальность 400−500 км, что ставит большие части центральной и западной Украины в пределах досягаемости. Генштаб Украины сообщил, что в дополнение к Искандерам, Россия также развернула в Беларуси зенитно-пушечные комплексы Панцирь-С1, зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

Предоставление белорусской территории как плацдарма, откуда Россия запускает ракеты на украинских мирных граждан — не единственный пример тому, как Лукашенко стал подельником Путина по военным преступлениям. 27 июня Генштаб ВС Украины сообщил, что Беларусь снабжает Россию боеприпасами. Самая последняя их партия, около 20 вагонов, была недавно отправлена в Белгородскую область России.

Выступая после недавнего смерча смертоносных авиаударов, президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что белорусы, которые помогают и поощряют агрессию Путина в Украине, — от Лукашенко до рядового состава, будут привлечены к ответственности.

«Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, — вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам — это военные преступления. Суд — вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде — ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси… Нигде», — сказал Зеленский в своем видеообращении вечером в воскресенье, 26 июня.

Эти последние атаки свидетельствуют не только о том, что Лукашенко — полноправный и добровольный участник агрессии Путина против Украины и что его сговор с Кремлем крепнет, но и о том, что два автократа замышляют терроризировать и убивать ни в чем не повинных украинских граждан. Как Путину, так и Лукашенко, а также соответствующим должностным лицам и солдатам в их соответствующих инстанциях должны быть предъявлены обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и, возможно, геноциде.

Соединенные Штаты и их союзники также должны объявить Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма. Зеленский давно просил западные страны применять это обозначение к России. Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию с призывом к госсекретарю США Энтони Блинкену включить России в список стран-спонсоров терроризма. Окончательное решение должны принять в администрации американского президента.

Но почему ограничиваться Россией? Точно так же, как помощь и пособничество военному преступнику — это военное преступление, помощь и пособничество государству-спонсору терроризма — это терроризм. Лукашенко и его режим должны нести полную ответственность за поддержку кампании террора Путина против Украины.

Брайан Уитмор, «Новое время»

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