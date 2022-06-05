HIMARS от США: эксперт рассказал о мощности комплексов и бессилии России им противостоять 11 5.06.2022, 16:54

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Вместе с HIMARS Украина получит мощное преимущество на фронте, потому что у РФ таких систем сейчас мало.

У российской армии практически нет никакого технологического ответа на ракетные системы залпового огня HIMARS, которые США предоставят Украине.

Об этом nv.ua рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Как отметил эксперт, Украине не предоставят ракеты к этим системам с дальностью действия в 300 километров, однако, ВСУ получат те, которые смогут поражать цели на расстоянии в 80 км, и это "тоже очень хорошо".

"Потому что в отличие от советских РСЗО, эти ракеты управляемы, почти все. Это значит, что их нужно, во-первых, не столько, сколько советских "Градов" или "Ураганов", чтобы поражать цели; а во-вторых, эффект и тактику применения этих ракет сопоставим с "Точкой-У". Она бьет на 120 километров и боеголовка в ней больше, чем в ракете HIMARS, но она тоже не отличается точностью, в отличие от этих ракет", – объяснил исследователь.

"Эти ракеты имеют отклонения около 5 метров на своей дальности, а если они несут кассетные боеголовки, то пяти метров достаточно для того, чтобы поразить командный пункт или батарею гаубичной артиллерии, или склад топлива или боеприпасов. И даже если они не будут применяться по территории России, как Украина якобы обещала, то они уже могут наносить уверенно удары на оперативную глубину, поразить некий российский штаб на территории так называемой "ДНР" или "ЛНР". Это позволяет останавливать российские наступления, атаковать такие цели, которые будут вносить хаос, проблемы со снабжением, с логистикой в первую очередь для российской армии", – добавил Михайлов.

По его словам, поставка комплексов HIMARS дает Украине определенное преимущество, потому что у России таких систем сейчас мало:

"Да, у них есть "Искандеры", но бить "Искандером" по какой-то украинской батарее – это в какой-то мере забивать гвозди микроскопом. А HIMARS разработан именно для таких атак: для контрбатарейной борьбы, для атак на очень ценные враждебные цели, для внесения хаоса и разлада в российские наступления и таким образом их останавливать, даже если ракета не будет поражать какую-либо цель на расстоянии 300 километров. На оккупированной территории Украины для HIMARS или M270 целей больше, чем достаточно".

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