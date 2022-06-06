Пять голов Месси принесли сборной Аргентины победу над эстонцами 2 6.06.2022, 12:06

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Это второй пента-трик за карьеру аргентинского футболистам.

Сборная Аргентины разгромила команду Эстонии в товарищеском матче — 5:0. Пента-триком отметился лидер аргентинцев Лионель Месси.

Месси забил 5 голов Эстонии. Это первый пента-трик Лео за Аргентину и второй в карьере, отмечает "Прессбол".

АРГЕНТИНА — ЭСТОНИЯ — 5:0

ПАМПЛОНА. "Эль Садар".

АРГЕНТИНА: Армани — Молина (Монтьель, 74), Песселья, Мартинес (Сенеси, 62), Акунья (Гонсалес, 73), Гомес, де Пауль (Паласиос, 62), Мак Аллистер (Фойт, 66), Корреа (Дибала, 62), Месси (к), Альварес.

ЭСТОНИЯ: Игонен — Тенисте, Метс (к), Пюрг (Кууск, 63), Паскочий, Пикк (Калласте, 69), Кяйт (Синявский, 63), Миллер (Васильев, 63), Соометс, Зенев (Аньер, 46), Сорга (Кирсс, 83).

ГОЛЫ: 1:0 — Месси (8, с пенальти). 2:0 — Месси (45). 3:0 — Месси (47). 4:0 — Месси (71). 5:0 — Месси (76).

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