Прощай, нефть! 2 Валерий Пекар

6.06.2022, 23:38

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Валерий Пекар

Как завершить нефтяную историю России.

Нефть является одной из главных основополагающих причин и фундаментов этой войны. Потому что нефть порождает авторитаризм, в свою очередь, авторитаризм порождает войну.

И, таким образом, российское вторжение в Украину стоит в одном ряду с коронавирусом, с климатическими проблемами, с экологическими вызовами и т. д. Это все часть того, что должен наконец-то начаться процесс прощания человечества с массовым использованием ископаемой энергии.

Возобновляемые источники как раз очень демократичны. Вы можете на крыше своего дома повесить маленькую панель и все. То есть это очень демократичные технологии, поддерживающие демократию, а не авторитаризм.

Человечество должно проститься с нефтью, наконец, и тогда Россия возвращается туда, где она была 500−600 лет назад — в состояние небольшого абсолютно никому не нужного регионального государства.

И наконец завершится нефтяная история страны, которую точно охарактеризовал «бешеной бензоколонкой» сенатор Джон Маккейн, большой друг Украины, светлая ему память.

Но это не значит, что Украина будет в безопасности, если она будет слабой.

Украина должна быть сильной потому, что если у тебя на границе варвары, то ты должен быть сильным все равно.

Валерий Пекар, «Новое время»

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