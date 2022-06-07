Названы 15 полезных продуктов, которые стоит покупать в июне 1 7.06.2022, 12:23

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Поддерживать свое здоровье сезонными продуктами, не только с помощью полезной зелени, – отличное решение.

В этот период овощей, фруктов и ягод действительно много, цены становятся более доступными. Остается отправиться на рынок и купить ревень, который улучшает пищеварение, или нектарин, полезный при анемии. Диетолог Алена Гаврилюк назвала самые полезные продукты июня, пишет «Сегодня».

Овощи

Баклажаны

Кроме антиокислительного действия, состав баклажана способен регулировать содержание железа в крови. Хотя железо является важным питательным веществом, необходимым для транспорта кислорода, нормальной иммунной функции и синтеза коллагена, слишком много железа – не очень хорошая вещь. Это риск заболеваний сердца. А насунин, который есть в баклажане, выводит излишки железа. Кроме того, антиокислительные свойства насунина необходимы тем людям, которые страдают от ревматоидного артрита.

Зеленый горошек

Очевидна польза гороха для организма, если есть проблемы с пищеварением. Это благодаря клетчатке, которой достаточно в стручках гороха. Например, гороховое пюре, не раздражающее слизистую желудка и эффективно понижающее кислотность, будет кстати тем, кто страдает от язвенной болезни.

Кабачки

На 95% сырой кабачок состоит из воды. Овощ содержит множество витаминов, например, А, В, С, Н и РР. Также есть пектины, они эффективны при выведении радионуклидов. Кабачки оказывают на организм противоаллергическое и противоанемическое воздействие. Эти популярные овощи полезны для диабетиков, так как содержат мало углеводов и жиров.

Лук-порей

Уникальность лука-порея в том, что при хранении содержание витамина С в нем только увеличивается. Поэтому его даже полезнее употреблять осенью и зимой. Содержащиеся в луке витамины А и С отвечают за иммунитет, обмен веществ, тонус и общее здоровье.

Ревень

Повышает секрецию желудочного сока, чем возбуждает аппетит, улучшает процесс переваривания пищи. Слабый отвар из него помогает при диарее, а концентрированный – при запоре. Сырые черешки ревеня – источник полезных веществ, поэтому их нужно есть при авитаминозе, снижении иммунитета, после простудных или вирусных заболеваний.

Редис

Редис богат витаминами С и В, содержит железо, калий, клетчатку, фитонциды. Употребление редиса полезно как профилактика простудных заболеваний, для укрепления организма, нормализации работы кишечника и уровня холестерина.

Спаржа

Ее витаминный состав обладает противовоспалительным эффектом. Спаржа помогает бороться с возбудителями инфекционных заболеваний. Концентрация фолиевой кислоты в ней сводит к минимуму неполадки с сердцем.

Цукини

Овощ помогает выводить из организма лишнюю жидкость, поэтому полезен к потреблению тем, кто стремиться держать себя в форме, а также склонен к появлению отеков. Цукини богат клетчаткой, белком, углеводами, является источником калия, железа, цинка, магния, кальция, марганца, фолиевой кислоты.

Чеснок

Чеснок полезен для нормализации работы нервной системы и при умственных нагрузках. У пожилых людей предупреждает инсульты.

Фрукты

Бананы

Благодаря содержанию калия и магния бананы позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, питают и насыщают кислородом клетки мозга, приводят в норму водно-солевой баланс.

Нектарины

Нектарин хорош при анемии, участвует в процессе кроветворения, повышает гемоглобин в крови. Нектарин в рационе беременной женщины снижает риск возникновения патологий нервной трубки у плода.

Ягоды

Черника

Черника способствует обновлению клеток сетчатки глаза и улучшает кровообращение.

Черная и красная смородина

Черная смородина повышает иммунитет, здоровье глаз и кишечника, уменьшает проблемы с мочевыделительной и нервной системой. Красная смородина предотвращает развитие астмы и облегчает ее симптомы. В ягодах растения содержится много магния.

Черешня

Достоинство черешни в том, что она очень эффективно помогает при различных кожных заболеваниях – экземе, псориазе и угрях.

Клубника

Употребление клубники улучшает зрение, помогает при подагре, укрепляет память, ускоряет обменные процессы в организме. Салициловая кислота в клубнике обладает противовоспалительным свойством.

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