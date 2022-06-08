Что сейчас продают на авторынке в минской Малиновке и почем? 2 8.06.2022, 14:36

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Репортаж.

Санкции — это слово прочно вошло в наш обиход. Несколько крупных автопроизводителей закрыли свои заводы в России, другие существенно сократили выпуск из-за нехватки комплектующих. Третьи и вовсе перестали поставлять машины в наш регион. Все это не могло не отразиться на рынке автомобилей с пробегом. Спойлер: цены подросли, а продавцы все так же опасаются объектива камеры — как будто им есть что скрывать. Актуальная ситуация на рынке в Малиновке — в мини-репортаже «Онлайнера».

Компания мужчин на корточках греется в лучах первого летнего солнца прямо посреди стоянки с выставленными на продажу автомобилями: «Мы сами из Витебска, приехали в Минск за машиной. У нас в городе купить нечего — один хлам! В Минске цены высокие, но хоть какой-то выбор есть. Машину нашли в интернете. Оказалось, что она стоит на рынке в Малиновке. Под лобовым стеклом есть описание, где цена на 1000 у. е. выше. Мы уточнили у продавца — сказал, что отдаст по той цене, что мы видели ранее. Ждем сейчас его».

Машин на рынке в Малиновке немного (по наблюдениям, в Ждановичах еще меньше). Свежих моделей из Европы — процентов 10. В большинстве своем это «французы» и «немцы» с моторами до 1500 куб. см.

Все остальные авто — с большим пробегом по РБ. Отдельной категорией идут трех- и четырехлетние машины, в свое время купленные новыми у дилеров. К примеру, в 2020-м российская Skoda Octavia стоила в салоне в Минске чуть больше 20 тыс. долларов в эквиваленте. За два года намотала 30 тыс. и подорожала на пятерку. А говорят, надо вкладываться в недвижимость.

Один из продавцов занят тем, что протирает Nissan Qashqai, но не отказывается от разговора: «Машин мало, оттого и спрос на них высокий. В выходные будет много людей, в том числе и из России. Главное, чтобы погода не подвела. Цены начали подниматься после начала боев в Украине. Дилеры стоят „пустые“, заводы стоят, а ездить людям надо. Думаю, стоимость будет только расти».

На рынке много комиссионных магазинов, так сказать, легализованных «перекупов». У каждого своя площадка. Выбор широкий: цены от полторы тысячи, встречаются и дорогие экземпляры по цене однушки в Минске.

«Мы сами звоним по объявлениям и предлагаем людям поставить свои машины на наши площадки, — говорит представитель одной из фирм. — Кто-то соглашается, кто-то нет. Если цена ниже рынка, то можем выкупить за наличные. Если клиент держит цену, то берем машину на реализацию. Можем помочь покупателю оформить покупку в кредит или рассрочку. У нас все официально, мы налоги платим. А „перекуп“ машину продал, сим-карту выбросил — и ищи его. Для нас тот продавец, кому срочно нужны деньги, — лучший клиент, на его машине можно хорошо заработать».

Неподалеку стоит компания скучающих мужчин. Рядом с группой все атрибуты автомобильного продавца: полироли, щетки, губки, банки с водой. Спрашиваем, как идет торговля.

— Нормально. Продажи есть. Они даже растут в последнее время. И цены растут! У дилеров машин нет, заводы не работают. Наш народ наконец-то стал понимать, что лучше свежая «бэушка» из Европы, чем этот российский или китайский ширпотреб. Сами посмотрите на этот Peugeot. Ему четыре года, и пробег под 200, а состояние нового. А теперь посмотрите на Geely или российский Polo с таким пробегом... Сейчас евро практически сравнялся с долларом, соответственно, машины из ЕС стали доступнее. Те машины, что предлагают в салонах, существенно выросли в цене. Что лучше: новый «китаец» или трехлетний «европеец»? А ликвидность в последующей продаже?

Журналисты идут дальше, ловят фокус в видоискателе на первой попавшейся машине. Тут же оклик:

— Ты чего это тут снимаешь? Это моя машина, сейчас по морде дам!

— Разве нельзя снимать? Это открытая площадка. Запрещающих табличек и надписей нет, вход свободный.

— Это моя машина, я запрещаю!

— Если покажете документы на владение, мы удалим снимок.

Мужчина молча уходит в сторону. Как и в прежние годы, в большинстве случаев непосредственно самого хозяина на рынке нет. А торговцы, как и раньше, агрессивно реагируют на фотокамеру. Наверное, очень скромные.

Уже на выходе вновь пересекаемся с покупателями из Витебска.

— Так и не купили, — разочарованно говорят мужчины. — Специально ехали за этой машиной. О цене договорились по телефону, а на месте продавец задрал стоимость почти на «полштуки». Сказал, мол, цены выросли. Ну, пусть продает дальше, принципиально у него не стали покупать.

Судя по увиденному, цены на б/у машины действительно выросли. А вот предложений совсем мало. На авторынках в Малиновке и в Ждановичах в сумме около 300 машин. Продавцы быстро реагируют на «смену ветра» и дешево ликвидный товар не отдают. Очевидно, играют на общей тенденции к дефициту. А когда спрос превышает предложение, как известно, ставки повышают.

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