Какие авто покупают белорусы? 8.06.2022, 19:15

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Топ-10.

В 2022 году рынок новых автомобилей в Беларуси сократился на 41%. За январь — май в стране продано всего 10 606 машин.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), в мае текущего года относительно апреля рынок новых автомобилей сократился ещё на 30%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года падение составило 83%. Суммарно было продано 629 единиц. Такой результат эксперты связывают с существенным изменением цен на большинство популярных моделей, а также ухудшением условий кредитования, пишет av.by.

Топ-5 самых популярных марок, продажи за январь — май 2022 года

В последние годы более 70% продаж белорусского рынка приходилось на автомобили, сделанные в России. Начиная с марта производители повышали отгрузочные цены в пределах от 40 до 70%. Позже произошло укрепление курса российского рубля, что также повлияло на формирование прайс-листов и привело к суммарному увеличению стоимости для белорусских дилеров до 95%. В БАА отмечают: такие тенденции характерны не только для Беларуси, но и для автомобильных рынков России и Казахстана. И есть все предпосылки к тому, что ситуация будет усугубляться. Поскольку большинство автомобильных заводов в России остановили производство, покупатели в Беларуси уже в ближайшие месяцы могут столкнуться с дефицитом автомобилей.

Пока же бестселлером рынка по-прежнему является Lada Vesta. В период с января по май она разошлась тиражом в 1 708 единиц, из которых 80 было продано в прошлом месяце. Вторым по популярности в мае стал лифтбек Volkswagen Polo (51), за ним следуют Geely Coolray (40), Gazel Next (35) и Kia Rio (34). Оставшиеся представители первой десятки показали практически равные результаты. Так, было куплено по 23 экземпляра GAZ СГР Van и Gazel Next Van. На одну машину отстал Geely Atlas Pro (22), а Lada Largus и Hyundai Santa Fe нашли по 21 новому владельцу.

Что касается наиболее популярных брендов прошлого месяца, то первое место держится за Lada, хотя марка среди лидеров показала самое высокое падение по результатам мая. Всего было куплено 137 автомобилей, и это почти на 87% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

Вторым по продажам также стал российский автопроизводитель: ГАЗ продал 94 экземпляра (−43%). Тройку самых популярных марок замыкает Geely, моделям которого в мае отдали предпочтение 69 белорусов (−85,9%). В целом за пять месяцев текущего года продажи белорусско-китайского бренда упали почти вдвое (−48,1%) в сравнении с показателями января — мая 2021-го.

Четвёртое и пятое места в списке самых продаваемых достались Volkswagen (66) и Kia (54) соответственно. Примечательно, что впервые в десятку лучших попала Audi. 44 реализованных в прошлом месяце авто (больше всего брали А6, Q5 и A5 Sportback) позволили компании занять шестую строчку в списке, обойдя Hyundai (41), UAZ (31), Nissan (17) и Renault (14). А вот два оставшихся представителя «большой немецкой тройки» — Mercedes-Benz и BMW — ввиду отсутствия новых авто закончили месяц с нолями. По той же причине ни одной продажи не значится у Volvo, Skoda, Subaru, Mini и Jaguar.

— Все автомобильные дилеры сейчас находятся в непростом положении. В сложившейся ситуации единственным источником дохода для них остаётся сервис, который позволит держаться на плаву. При этом дилеры будут делать всё возможное, чтобы он оставался таким же доступным для клиента, — уверены в ассоциации.

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