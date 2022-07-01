Нефтегазовые олигархи и «опекун» ядерного чемоданчика: российские элиты охватила волна «самоубийств» 3 1.07.2022, 9:49

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Фото:REUTERS

Что известно о загадочных смертях?

22 июня стало известно, что в Подмосковье якобы попытался покончить с собой полковник Федеральной службы охраны РФ в отставке Вадим Зимин, который ранее предположительно носил российский «ядерный чемоданчик».

Этот случай стал новым эпизодом в череде загадочных смертей и самоубийств представителей российских бизнес-элит (а теперь и силовиков), произошедших после полномасштабного вторжения России в Украину.

НВ напоминает, что известно о таких случаях и как их объясняют за пределами России.

#Russian Oligarch Who Died Since 2022



1. Leonid Shulman: Gazprom Manager

2. Sergey Protosenya: Gazprom manager

3. Vladislav Avaev: Gazprombank vice-president

4. Vasily Melnikov: Cro-medical firm MedStom

5. Mikhail Watford: Gas&Oil industry

6. Alexander Tyulyakov: Gazprom Manager pic.twitter.com/hv0rTgiWWM — Saida Zahidova (@Saida_Zahidova) May 2, 2022

Вадим Зимин — полковник, державший в руках «ядерный чемоданчик» хозяев Кремля

21 июня российский таблоид Московский комсомолец сообщил, что накануне вечером в своей квартире попытался покончить с собой Виктор Зимин — издание назвало его полковником Федеральной служба охраны (ФСО) РФ в отставке и «экс-начальником отдела Центрального таможенного управления».

Издание сообщило, что инцидент якобы произошел вечером 20 июня в подмосковном поселке Новый — бывшем военном городке в 20 км к западу от центра Москвы. «Характер травм позволил сделать вывод, что он попытался добровольно уйти из жизни. До этого хозяин вместе с братом распивали спиртное, затем родственник отлучился в соседнюю комнату», — написала российская газета. По ее данным, 53-летний Зимин выжил, однако был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии (скорую якобы вызвал его брат). МК также написал, что на момент попытки самоубийства Зимин находился под домашним арестом: он был подозреваемым в деле о получении взятки от бизнесмена, из-за чего в декабре 2021 года чиновника уволили. Зимин отрицал свою причастность к преступлению.

Британский таблоид Mirror привел больше деталей резонансного случая, напомнив, что именно Виктор Зимин еще при Борисе Ельцине носил ядерный чемоданчик президента РФ — портфель, который всегда сопровождает любого кремлевского лидера. С помощью него хозяин Кремля может через систему кодов фактически авторизовать запуск ядерных ракет.

По информации Mirror, Зимин продолжал работать в службе безопасности и при Владимира Путине, дослужившись до звания полковника, хотя его точная роль и обязанности в этот период неясны. Таблоид уточняет, что Зимин пытался застрелиться: его нашли с огнестрельным ранением в голову, лежащим в луже крови в кухне собственной квартиры. Рядом якобы нашли травматический пистолет Иж 79−9ТМ. О том, выжил ли Зимин после госпитализации в реанимацию, не сообщалось.

Сергей Протосеня, бывший топ-менеджер российской газовой компании Новатэк

19 апреля 55-летний Сергей Протосеня, бывший замдиректора российской газодобывающей компании Новатэк, был найден повешенным во дворе своей виллы в Испании. В том же доме нашли жестоко убитыми его 53-летнюю жену Наталью и 18-летнюю дочь Марию: их тела обнаружили в кроватях с многочисленными рублеными и резаными ранами. При этом с рядом с телом самого Протосени лежали нож и топор, которые, вероятно, использовал убийца женщин.

Конвейер смерти. Несколько топ-менеджеров российских газовых компаний за последние недели погибли при странных обстоятельствах

Кровавая трагедия произошла в популярном среди российской диаспоры курортном городке Льорет-де-Мар на каталонском побережье Коста-Брава. Здесь у семьи был загородный дом, хотя последние годы они жили во французском Бордо. Там же, во Франции, в момент убийства находился 22-летний сын Протосени Федор: он не поехал с родными на отдых в Испанию, но поднял на ноги полицию, когда в один из дней не смог дозвониться ни до кого из членов своей семьи.

Испанская полиция предположила, что трагедия могла случиться на фоне семейного конфликта (якобы Протосеня убил жену и дочь, а затем повесился сам). Однако правоохранители не исключают, что произошло тройное убийство, а гибель главы семейства была выдана за суицид.

Испанские и другие мировые СМИ при этом обратили внимание на ряд странных обстоятельств гибели трех членов семьи:

на месте преступления было много крови, однако на одежде повешенного Сергея Протосени, который по одной из версий зарубил близких топором либо убил ножом — ни одного пятна;

по словам экспертов, убийца действовал в перчатках, чтобы не оставить отпечатков пальцев (российские издания писали, что по в качестве перчатки использовали носок);

записка с признаниями или пояснениями мотивов убийства отсутствовала;

сообщений о случаях жестокого обращения Протосени с членами семьи ранее не поступало.

Британский таблоид Daily Mail поговорил с сыном Протосени и друзьями семьи, которые исключили возможность убийства им двух близких женщин. Федор Протосеня, рассказал, что отец любил его мать и особенно сестру Марию, которая «была его принцессой». «Он никогда не мог бы сделать ничего, чтобы навредить им. Я не знаю, что произошло той ночью, но я знаю, что мой отец не причинил им вреда», — заявил 22-летний студент. Категорически не верят в то, что Протосеня мог убить семью, бизнесмен Анатолий Тимошенко, близкий друг российского олигарха, и еще один его друг Роман Юравич.

⚡️ In Spain, ex-top manager of #NOVATEK Sergey Protosenya was found dead along with his wife and daughter.

The bodies of three people were found on Tuesday, April 19, in a house in the resort town of Lloret de Mar.

Coincidence? I think not.#Ukraine #Europe #StopRussia pic.twitter.com/YeqcwWPvcF — Mᴀᴛᴛɪᴀs — 🌻 (@MattiasSvea) April 21, 2022

Сергей Протосеня был мультимиллионером и в 2006—2011 годах регулярно входил в списки 250 самых богатых россиян. В Новатэке — дочерней компании Газпрома и второй в России по объемам добычи газа — он работал с 2002 года. К 2005 вошел в совет директоров, в 2015 году ушел из Новатэка, позже переехал во Францию.

Кроме российского паспорта, у него был кипрский. Российские Телеграм-каналы и СМИ сообщали, что часть активов Протосени была оформлена на кипрскую компанию Viladex Finance Limited, а за неделю до его смерти в регистрационную палату Кипра якобы была подана заявка на раздел долей в компании. Соответствует ли действительности эта информация российских пропагандистов, неизвестно. Кроме того, по данным телеграм-канала База, Сергей Протосеня до конца ноября 2021 года был владельцем акций АКБ Форбанк, который «крышевала ФСБ».

Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка

Буквально за день до убийства семьи Сергея Протосени, 18 апреля, стало известно о еще одном очень схожем случае, но уже в Москве. В московских апартаментах бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева нашли его тело, а также тела его супруги Елены и дочери Марии.

Причиной смерти трех человек стали огнестрельные ранения. По предварительной версии Следственного комитета России, Аваев убил женщину и девочку, после чего покончил с собой. Утром 18 апреля он позвонил личному водителю и попросил за ним заехать, однако дверь не открыл. Старшая дочь бизнесмена приехала в квартиру после обеда и обнаружила тела родственников. В руке Аваева якобы лежал пистолет.

Тот же водитель утверждал, что шеф накануне находился в прекрасном расположении духа, странностей в поведении он не заметил, сообщал таблоид StarHit.

Российский Телеграм-канал 112 писал, что мотивом убийства якобы стал затяжной конфликт банкира с женой. Дескать, Владислав Аваев узнал, что супруга имела отношения с другим мужчиной и была беременна.

Аваев долго работал в Газпромбанке — крупнейшем универсальном финучреждении РФ, полностью подконтрольном Газпрому (сейчас находится под санкциями США и ЕС). О его обязанностях и роде деятельности в банке почти ничего не известно. Телеграм-канал paradox_friends утверждает, что «Аваев не настолько был близок к центрам принятия решений». Однако сама должность вице-президента предполагает высокую степень осведомленности.

Также одно время он был замдиректора департамента управления делами правительства РФ, а в последние годы возглавлял компанию Карбоникс, которая производит костезамещающие углеродные импланты. Партнером фирмы является корпорация Ростех, информировал сайт msk1.ru.

Василий Мельников, владелец медицинской компании МедСтом

Василий Мельников был найден мертвым в своей квартире в Нижнем Новгороде, об этом случае 23 марта писала российская газета КоммерсантЪ. Там же нашли убитыми его супругу Галину и двоих их маленьких сыновей (4 и 10 лет). Все погибли от ножевых ранений, вероятные орудия убийства (ножи) были изъяты на месте преступления. Детей нашли в детской комнате, женщину в спальне. Соседи и знакомые убитых заверяли, что не замечали конфликтов между членами семьи.

Businessman Vasily Melnikov, owner of the Medstom company, was murdered together with his family in #NizhnyNovgorod.



The businessman, his wife and two minor children were stabbed to death in their own home. An investigation is underway. A contract killing is not ruled out. pic.twitter.com/Rw8IlqGRnp — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022

Местная полиция расследовала версию о том, что Мельников убил свою семью, а затем себя. Бизнесмену принадлежала компания по поставкам медицинского оборудования и материалов для лабораторий МедСтом.

Михаил Толстошея (Уотфорд), российский нефтегазовый магнат

3 марта 66-летний Михаил Уотфорд (он же Михаил Толстошея), которого британские СМИ называют «российским магнатом», был обнаружен повешенным в своем особняке в Англии (графство Суррей). Полиция не посчитала его смерть «вызывающей подозрения», но и мотив суицида пояснить не могла, сообщала Daily Mail.

Уотфорд сделал состояние на добыче нефти и газа в России. В начале 2000-х эмигрировал в Великобританию, сменил фамилию и занялся недвижимостью. В санкционный список российских олигархов, опубликованный британским правительством после начала войны в Украине, он не вошел.

#Russian businessman of #Ukrainian origin found hanged in #Britain



Michael Watford (Mikhail Tolstosheya) made his fortune from oil and gas extraction. He was found hanged in his Surrey mansion.



Police officers are investigating the businessman's mysterious death. pic.twitter.com/nU31PNwp0t — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Однако известие о смерти Уотфорда появились в тот день, когда Борис Джонсон сообщил Палате общин, что расширит список людей, связанных с режимом Владимира Путина, которых коснутся британские санкции. В комментарии таблоиду The Sun друг семьи предположил, что на душевное состояние Уотфорда могла повлияет война в Украине, развязанная Россией. Источник издания заявил, что «его гибель вызывает вопросы, особенно после всех этих подозрительных смертей российских граждан [в Британии]». «Время его смерти и вторжения в Украину, безусловно, [совпададют] не случайно», — сказал собеседник газеты. Михаил Толстошея родился в 1955 году в Украине (на тот момент Украинской ССР).

Александр Тюляков, замгендиректора казначейства компании Газпром

25 февраля в коттеджном поселке Ленинский Выборгского района Ленинградской области (этот поселок известен как «гнездо Газпрома») нашли тело 61-летнего Александра Тюлякова — замгендиректора Единого расчетного центра Газпрома (казначейства главного газового монополиста РФ). Он висел в петле, а рядом лежала предсмертная записка (ее содержание не разглашается). Когда на месте смерти Тюлякова работали криминалисты, к дому подъехали сотрудники службы безопасности Газпрома, оцепили территорию и прогнали сотрудников Следкома и полицейских. По данным Новой газеты, накануне смерти его видели сильно избитым.

Леонид Шульман, топ-менеджер компании Газпром-инвест

29 января, за месяц до вторжения РФ в Украину, в особняке в том же поселке Ленинский было найдено тело 60-летнего руководителя транспортной службы компании Газпром-инвест Леонида Шульмана. Окровавленное тело с глубокими резаными ранами лежало на полу в ванной, на бортике ванны находился строительный нож. Полицейские обнаружили записку, в которой Шульман жаловался на невыносимые боли, сообщало издание Грани. Мужчина находился на больничном после травмы, на ноге у него был установлен аппарат Илизарова. Новая газета писала, что следователи усомнились в подлинности предсмертной записки.

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📍Alexander Tulyakov, top finance and security manager at Gazprom, was found hanged the day after Russia's full-scale invasion of Ukraine.



📍Leonid Shulman, head of the transport department at Gazprom Invest.#Russia #Россия #Russian #RussiaInvadedUkraine #Oligarchs pic.twitter.com/6evrEBQbSV — News from Ukraine (@uasupport999) May 9, 2022

Самоубийства или нет? Что может означать волна странных смертей в кругу российской элиты

«Во всех случаях есть обширные подозрения, что смерти могли быть искусственно представлены как самоубийство, но кто это сделал и почему?» — еще в апреле озвучил витающий в воздухе вопрос Гжегож Кучиньски, директор Евразийской программы Варшавского института. Он предположил, что некие высокопоставленные лица, связанные с Кремлем, могут «заметать следы мошенничества в государственных компаниях». «Если мы увидим серьезные кадровые перестановки среди топ-менеджеров Газпрома, эта гипотеза может оказаться верной», — отметил Кучиньски, подчеркивая что часть случаев связаны с олигархами нефтегазового сектора.

По мнению Пола Гобла, бывшего советника госсекретаря США, который в конце июня прокомментировал череду странных смертей Голосу Америки и Радио Свобода, «происходящее отражает полный развал системы ценностей в Российской Федерации». «Не только правительство убивает людей, но и россияне убивают россиян ради экономической выгоды. За убийствами может стоять как правительство, так и недовольные сотрудники или конкуренты», — полагает он.

Гобл считает, что волна загадочных «самоубийств» может быть результатом смены поколений. «Путинский режим пожилой, в конце концов, лидеру уже 70, люди вокруг него преимущественно одного возраста. В этом возрасте начинаешь думать о преемнике. Кому они собираются передавать богатство? Следующему поколению. Избавиться от кого-то, кто мог бы помешать этому процессу — очень привлекательно для многих», — убежден бывший советник госсекретаря США.

Темы странных смертей влиятельных россиян коснулись и авторы нового документального фильма Secrets of the Oligarch Wives (Секреты жен олигархов), который вышел 28 июня на видеосервисе Paramount+. В нем рассказывается о партнершах российских олигархов и о том, свидетелями чего они стали, находясь в высших кругах путинского режима. Как пишет Newseek, российский банкир Герман Горбунцов, который входил в советы директоров нескольких банков РФ — один из тех, кто в этом фильме назвал неслучайной череду загадочных случаев ухода олигархов из жизни.

«Убийца сам придумывает метод, когда ему приказывают „убрать“ семью, — говорит Горбунцов — Методы схожи, но каждый раз немного отличаются — здесь топор, там пистолет. [В итоге] они все равно мертвы. Один раз, возможно два еще могли бы быть совпадением. Но это [череда смертей] - не совпадение. Это не самоубийство». Горбунцов также рассказал авторам фильма о том, что и на его жизнь пытались совершить покушение — уже после того, как он уехал из России. Очевидно, речь идет об эпизоде 2012 года, когда неизвестный несколько раз выстрелил в банкира возле его дома в Лондоне. Тогда Горбунцов получил шесть пулевых ранений, был в коме, но выжил.

«Что поразительно в инцидентах 2022 года, так это то, что ни один из умерших олигархов, насколько известно, не делал критических публичных замечаний по поводу вторжения в Украину, — отмечает DW. — При этом ни один из них не попал в международные санкционные списки, составленные по итогам вторжения».

Немецкий портал также напоминает, что в 2017 году американская газета USA Today опубликовала результаты расследования о том, что за три года погибли или пропали без вести не менее 38 российсикх олигархов.

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