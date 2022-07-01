Российские «рельсовые партизаны» остановили движение по Транссибирской магистрали 4 1.07.2022, 10:47

6,256

В Амурской области РФ пустили под откос 19 вагонов грузового поезда.

В Амурской области 29 июня 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. В результате происшествия движение по Транссибирской магистрали пришлось временно остановить. О своей причастности к произошедшему заявила группа антивоенных активистов «Останови вагоны».

В Сковородинском районе Амурской области 29 июня произошла крупная железнодорожная авария: 14 грузовых вагонов сошли с рельсов.

«В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути, повреждена опора контактной сети. Движение поездов по участку было временно приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологии нет», — сообщили в РЖД.

Как написали РИА «Новости», из-за аварии пришлось перекрыть движение на Транссибирской магистрали, был задержан поезд Москва — Владивосток.

Пострадало и местное пассажирское сообщение. К ликвидации последствий аварии привлекли 330 сотрудников магистрали и множество техники с соседних станций. Полностью восстановить движение удалось на следующий день.

Как информировала Забайкальская железная дорога, причины происшествия устанавливаются.

Между тем ответственность за произошедшее взяла на себя группа антивоенных активистов «Останови вагоны».

«Мы, естественно, не идиоты, и понимаем, что эта остановка временная, — пишут они в своем телеграм-канале. — Но она очень знаковая. Знаковая, потому что демонстрирует мощь жд-сопротивления».

Активисты утверждают, что их становится все больше, а их главная цель — остановить войну:

«Российскому подполью понадобилось много времени, чтобы раскачаться, это правда. Но мы должны, мы просто обязаны остановить войну, развязанную путинской шайкой. Потому что слова «мы против войны», не подкрепленные действиями, не значат ничего».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».