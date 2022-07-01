Путин самоустранился 3 Лилия Корнилова

1.07.2022, 11:08

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Как Россия бросает своих.

"Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели", — заявил Владимир Путин журналистам в среду, 29 июня, по итогам визита в Ашхабад.

По его словам, "тактика, предложенная Минобороны [России] и Генштабом, может быть разная — куда войска двигать, какие объекты поражать, что за это время сделать". Владимир Путин отметил, что относительно целей так называемой спецоперации "ничего не поменялось". "Я же сказал об этом ранним утром 24 февраля прямо, публично на всю страну, на весь мир. Добавить к этому нечего. Ничего не изменилось", — в частности, заявил он. И добавил, что "по срокам не надо говорить", потому что "это жизнь, это реальные вещи", и "подгонять под какие-то сроки — это неправильно". Тем самым еще раз подтвердил, что у него нет цели, а есть только путь, а путь Владимира Путина — геноцид украинцев.

В кулуарах не преминули отметить, что президент России впервые открыто самоустранился от командования так называемой спецоперацией. Точнее, не от командования, а от ответственности, которую придется нести всем исполнителям и соучастникам военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией. Сделано это было после того, как 27 июня российская армия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находились сотни людей. Украина расследует более 16 тысяч таких уголовных дел, и часть из них дойдет до Международного уголовного суда.

МУС занимается наиболее серьезными преступлениями в мире: геноцид, преступления против человечества, военные и преступления агрессии. Один из главных инструментов суда — возможность выносить постановления об аресте, в том числе и непубличные, которые действуют бессрочно и могут касаться любого человека, в том числе первых лиц. Срока давности у военных и преступлений против человечности нет, и может наступить момент, когда лидеры самого высокого уровня, например, Владимир Путин, потеряют власть, и их передадут суду. Это уже происходило, например, с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи. В МУС иммунитета у президентов нет.

Юристы говорят, что российская армия совершила практически 80% из того перечня военных преступлений, который есть в Римском статуте: убийства и истязания военнопленных, а также гражданских лиц, оказавшихся в зоне боевых действий, захват и убийства заложников, неоправданное уничтожение гражданской инфраструктуры, разрушение жилищ и населенных пунктов без военной необходимости, преступления на основе половой принадлежности и прочее. За все это придется нести ответственность не только исполнителям, но и командованию. Очевидно, Владимир Путин ссылается на "профессионалов" в надежде списать все на Шойгу, Герасимова, Лапина, Суровикина и прочих, а те, в свою очередь, будут ссылаться на русских "ванек".

Однако ответственности не избежать им всем, ведь украинские власти оказывают полное содействие международному правосудию и предоставляют доступ к местам преступлений. В пользу Украины сказывается наличие огромного количества данных из открытых источников. К сбору и обработке информации привлечены не только украинские и международные следователи, но и большое число неправительственных групп и общественных организаций.

"Вся страна сейчас, по сути, является местом преступления. Дела будут рассматриваться в течение многих лет. Суды в Украине будут первой линией атаки, а затем и Международный уголовный суд, а затем, возможно, и суды в Европе, если российские преступники попробуют сбежать, а мы знаем, что они всегда так делают. Для военных преступлений нет срока давности. Эти обвинения могут быть предъявлены в любом суде, где имеется возможность осуществлять универсальную юрисдикцию в отношении международных преступлений", — в частности, отметила Бет Ван Шаак, посол по особым поручениям по глобальному уголовному правосудию Госдепартамента США во время обсуждения юридических усилий Киева по защите суверенитета Украины и отправлению правосудия для украинского народа в Институте мира США (USIP) при участии посольства Украины в Вашингтоне.

Тем временем те самые "профессионалы" переводят стрелки на Владимира Путина. "Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов "Донецкой и Луганской народных республик", которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача", — например, сообщает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Так он прокомментировал обмен пленными с Украиной, который возмутил "патриотов". У фанатов Соловьева, Скабеевой и прочих случился диссонанс, ведь последние месяцы их пичкали байками о "фашистах", а сегодня — этих самых "фашистов" меняют "по прямому указанию главнокомандующего".

Путин, Шойгу и Герасимов как-нибудь разберутся, кто из них "профессионал" и кто "заканчивал Академию Генштаба", а вот русских "ванек" сделают крайними. За ними будет идти настоящая охота — на протяжении всей их бесталанной жизни, как за нацистами после Второй мировой войны. К военным и преступлениям против человечности неприменим срок давности, так что прятаться от правосудия им придется всю жизнь. И вряд ли все это время их будет опекать российское государство — Родина тебя бросит, сынок, всегда...

Лилия Корнилова, "Обозреватель"

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