ВСУ ликвидировали высокопоставленного предателя из Крыма 13 12.07.2022, 12:54

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Полковник воевал в рядах оккупантов.

На войне в Украине ликвидировали очередного топ-оккупанта, который в 2014 году уже предал страну. Свою смерть фактически на родной земле нашел житель Крыма, полковник армии РФ Алексей Аврамченко.

Об этом сообщил в Twitter офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц). Информацию о гибели 49-летнего захватчика подтвердили его знакомые.

Отметим, что Аврамченко числится в базе сайта "Миротворец" как военный преступник, изменник родины, участник нападения фашистской России на Украину 24.02.2022 и соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан.

Известно, что он родился 20.01.1973 года, проживал в по улице Севастопольская 4, кв. 65 в городе Симферополь временно оккупированного Крымского полуострова. В свое время закончил Симферопольский высшее военно-политическое строительное училище (ВВПСУ).

"Проходил военную службу в Вооруженных силах Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам", – говорится в информации о предателе.

Также отмечено, что до предательства Аврамченко Алексей Юрьевич служил в в/ч А-1668, Крымское территориальное управление Военной службы правопорядка ВСУ, был заместителем командира по воспитательной работе. Во время аннексии Крыма он стал одним из тех, кто спустил государственный флаг Украины в воинской части и поднял там знамя РФ. А после перехода на сторону оккупантов получил от них "награду" в виде так называемого ордена "за верность долгу".

Аврамченко был награжден "орденом" от оккупационных "властей" Крыма

В российской соцсети "Вконтакте" преподаватель Аврамченко заявил, что полковник был ликвидирован в ходе боевых действий в Украине 9 июля. Симферопольец подчеркнул, мол, ему "очень тяжело" осознавать, что так уходят из жизни его "фактически дети".

"Предатель Украины полковник Алексей Аврамченко сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава нации, смерть врагам!" – прокомментировал смерть оккупанта украинский офицер.

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