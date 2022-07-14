За сколько сейчас сдают в Минске большие квартиры у метро 5 14.07.2022, 19:53

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Разбежка в цене огромная.

В Минске заметно выросло число «пустых» квартир, которые их владельцы хотят сдавать в аренду. По данным realt.by, предложений по жилью на начало лета было на 70% больше, чем годом ранее. Сейчас на рынке арендной недвижимости наблюдается снижение цен на квартиры. «Зеркало» посмотрело, за сколько сейчас можно снять большие квартиры недалеко от метро. Разбежка в цене огромная — есть варианты за 550 долларов, а есть больше, чем 2000 долларов.

В тихом центре, где есть магазины, парки, набережная

Четырехкомнатная квартира на улице Заславской в Минске сдается на длительный срок за 550 долларов или 1431 рубль. Район считается престижным и благоустроенным — это практически центр города, но шума нут нет: зелено и тихо. Рядом детсады и школы, спортивные центры, парк Победы. От дома до станции метро «Фрунзенская» меньше около 700 метров. Жилье находится в панельной девятиэтажке на седьмом этаже, недавно сделан капитальный ремонт.

Квартира площадью почти 80 «квадратов», стандартная семиметровая кухня, четыре комнаты занимают почти 54 м2, при этом три комнаты изолированные. Есть большая застекленная лоджия.

В жилье сделан неплохой ремонт, на фото квартира выглядит аккуратной, есть мебель и бытовая техника: холодильник, микроволновка, посудомоечная и стиральная машины, телевизор, проведен интернет.

Сталинка возле вокзала для «порядочных»

На 100 долларов дороже — за 650 долларов или 1691 рублей «порядочной семье» сдается четырехкомнатная сталинка прямо возле железнодорожного вокзала — на улице Кирова. Идти от дома до станции метро «Площадь Ленина» идти неспешно не больше пяти минут.

Жилье расположено на втором этаже, рядом всего одна соседская квартира. Общая площадь квартиры — почти 107 м2, жилая — чуть больше 70, кухня — почти 11 «квадратов». Все комнаты в квартире изолированы, их окна выходят на две стороны — во двор и на улицу.

Несмотря на то, что жилье старое, проблем с коммуникациями быть не должно — проводку тут заменили на медную, установили новые радиаторы и трубы в санузлах. Также квартиру отремонтировали — пол с подогревом, дубовый паркет, импортный кафель и сантехника, есть бойлер. В квартире есть мебель и бытовая техника.

По договоренности с хозяевами возможно пользоваться гаражом, он находится 30 метрах от дома.

Дорого, зато с люстрой в туалете

Самая дорогая четырехкомнатная квартира сдается на улице Кальварийской (ЖК «Парус»), за месяц аренды хозяева хотят получать 2300 долларов или 5984 рубля. Такие деньги — за престижный дом, шикарный вид из окон и «шикарнейший» ремонт.

Жилье расположено на шестом этаже (всего в доме 32 этажа) и оборудовано сигнализацией. Ее общая площадь — чуть больше 160 м², жилая — почти 93, кухня — 17,5. В квартире есть бойлер, посудомойка, холодильник, СВЧ-печь, варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, телевизор, кондиционер. В цокольном этаже — подземный паркинг.

Территория дома охраняется, есть консьерж.

Двухуровневые апартаменты с лепниной на стенах и мебелью из красного дерева

Просторная двухуровневая квартира из пяти комнат сдается в начале проспекта Независимости, в доме, где находится ювелирный магазин «Чарауница». Цена за месяц аренды — 1999 долларов или 5201 рубль. Соседи беспокоить не будут — квартира одна на этаже.

Площадь недвижимости — 192 м2, жилая — 126, кухня — 19 «квадратов», два санузла. Квартира очень светлая, отмечается, что ремонт был сделан их качественных, дорогостоящих материалов. Мебель тоже дорогая — итальянская из красного дерева, техника и сантехника премиум-сегмента. Есть необходимая бытовая техника: стиральная и посудомоечная машины, кондиционеры, два холодильника, холодильник для вина.

На четыре комнаты — две лоджии и два санузла

Четырехкомнатное жилье сдается на улице Танка за 700 долларов или 1821 рубль в месяц. Квартира находится на седьмом этаже кирпичного дома 1977 года постройки.

Общая площадь квартиры — чуть больше 100 «квадратов», жилая — почти 67, кухня — почти восемь. Отмечено, что недвижимость полностью укомплектована всей необходимой техникой (холодильник, стиральная машина, телевизор, кондиционер) и мебелью. Есть много места для хранения вещей, две лоджии, два санузла. Проведен интернет.

В районе развитая инфраструктура: гипермаркет, кинотеатр, детские сады, рестораны, фитнес-центры.

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