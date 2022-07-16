Правильный выбор белорусских военных 9 Артем Черников

16.07.2022, 8:28

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К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник.

29 июня белорусский пограничник пересек украинскую границу, чтобы сражаться против российских оккупантов. После проверки в Государственной пограничной службе Украины героический поступок пограничника подтвердился.

Белорус встал на сторону правды и смело решил ее защищать, довев до истерики Госпогранкомитет Беларуси. Страх белорусских военных усилился в десятки раз. Если даже стрельба и настоящая погоня не заставили героя остановиться, то сколько будет тех, кто направит оружие в командиров при полномасштабном наступлении в Украину, а сколько - просто бросят автоматы и уйдут защищать свободу. К белорусским партизанам, которые срывали планы Путина по поставкам оружия, добавился еще один не менее значимый герой. И можно смело заявлять, что не последний.

Рядовые белорусские военные - точно не убийцы. Даже машина пропаганды, которая молотит мозги юных ребят в воинских частях, не в состоянии заставить их нарушать элементарные законы человечности - лишать жизней ни в чем не повинных людей. Тем более, что воевать против Украины белорусам не за что. Ни спорных территорий, ни межэтнических конфликтов у нас нет, а копейки, которые платит режим военным, точно не стоят человеческих жизней.

В очередной раз Лукашенко оказался в крайне уязвимом положении, когда любая мелочь может стать причиной его устранения. Не хватит пальцев рук, чтобы сосчитать все его преступления. Но сейчас ситуация несколько иная: если в 2020 году его напугала многотысячная толпа свободных белорусов, то паранойя и страх диктатора прогрессировали до такой степени, что каждый отдельный белорус, к примеру, пограничник, становится для него угрозой, вызывающей настоящую истерику. Возможно, даже к многочисленной охране доверия у него теперь не будет. Кто знает, в какой момент охранник может психануть и точным выстрелом решить проблему и Украины, и Беларуси.

Не обошла эта новость стороной и простых белорусских граждан. Многие считают, что поступок пограничника становится новой точкой отсчета. Белорусов часто вдохновляют герои, которые являются их согражданами. Дальше ситуация может повернуться таким образом, что любая недоплата на заводе либо в другом учреждении сможет стать финалом для режима. Героизм имеет классную особенность - он заразителен.

Слава Украине! Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»