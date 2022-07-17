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Медики назвали самую полезную для организма ягоду

  • 17.07.2022, 10:04
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Медики назвали самую полезную для организма ягоду

Она способна защитить от многих заболеваний.

Эксперты рекомендуют добавить в свой рацион эту ягоду, потому что она содержит большое количество полезных веществ, способных защитить организм от опасных заболеваний.

Рацион необходимо обогащать суперфудами и одним из них является черноплодная рябина. В этой ягоде содержатся вещества, способные предотвратить развитие онкологических заболеваний.

Об этом сообщает издание «Страна здоровья».

Медики отметили, что в составе черноплодной рябины есть витамины, микроэлементы и антиоксиданты, которые помогают организму бороться со свободными радикалами, повреждающими клетки.

Ученые доказали, что употребление этой ягоды предотвращает развитие онкологических заболеваний и благодаря высокому содержанию антиоксидантов замедляет процессы старения.

Еще ягода поддерживает здоровья сердца, помогая нормализовать артериальное давления и защищая организм от радиоактивного облучения. Черноплодную рябину медики рекомендуют есть вместе с кашей на завтрак, а также из нее можно сделать сок, джем или кисель.

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