Die Welt: Шольц вновь сократил военную поддержку Германии для Украины 6 19.07.2022, 22:48

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Олаф Шольц

Две поставки за три недели.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь сократил военную поддержку Германии Украине. Об этом сообщает немецкий ресурс Die Welt, ссылаясь на список доставленного и запланированного Германией оружия.

Отмечается, что Украина получила две поставки за последние три недели. В первую неделю июля Киев получил от Берлина 42 тысячи сухпайков, а во вторую — 102 единиц небронированных автомашины.

Издание отмечает, что последняя значительная поставка помощи из Германии произошла четыре недели назад.

По их данным, 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц PzH 2000 вместе с новыми боеприпасами, 5 тысячами шлемов, оборудованием для защиты от дронов и запасными частями для автомобилей.

Представители оппозиции в комментарии Die Welt раскритиковали отсутствие дальнейших поставок Германии.

«Публичные заявления и действия в федеральном правительстве явно отличаются. Это позор», — сказал парламентский секретарь союза ХДС/ХСС Торстен Фрай.

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