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Die Welt: Шольц вновь сократил военную поддержку Германии для Украины

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  • 19.07.2022, 22:48
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Die Welt: Шольц вновь сократил военную поддержку Германии для Украины
Олаф Шольц

Две поставки за три недели.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь сократил военную поддержку Германии Украине. Об этом сообщает немецкий ресурс Die Welt, ссылаясь на список доставленного и запланированного Германией оружия.

Отмечается, что Украина получила две поставки за последние три недели. В первую неделю июля Киев получил от Берлина 42 тысячи сухпайков, а во вторую — 102 единиц небронированных автомашины.

Издание отмечает, что последняя значительная поставка помощи из Германии произошла четыре недели назад.

По их данным, 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц PzH 2000 вместе с новыми боеприпасами, 5 тысячами шлемов, оборудованием для защиты от дронов и запасными частями для автомобилей.

Представители оппозиции в комментарии Die Welt раскритиковали отсутствие дальнейших поставок Германии.

«Публичные заявления и действия в федеральном правительстве явно отличаются. Это позор», — сказал парламентский секретарь союза ХДС/ХСС Торстен Фрай.

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