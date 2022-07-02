Подполковник из Барановичей бросил три «коктейля Молотова» в автомобили внутренних войск 6 2.07.2022, 9:53

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Военный пенсионер работал на 558-м авиаремонтном заводе.

Судом Барановичского района и Барановичей 23 июня рассмотрено уголовное дело в отношении пенсионера Дмитрия Нешты, который обвинялся в незаконных действиях с охотничьим огнестрельным оружием (ч. 1.ст. 295-3 Уголовного кодекса) и акте терроризма (ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса), сообщает «Вясна».

Дело рассматривала судья Юлианна Щербо.

Дмитрий Нешта — военный пенсионер, работал в Барановичах на 558-м авиаремонтном заводе.

Был задержан в октябре 2021 года. Недавно включен в «список террористов» по версии КГБ.

По материалам следствия, обвиняемый Нешта 26 сентября 2020 года, находясь в гараже в Барановичах, изготовил три «коктейля Молотова».

Согласно обвинению, в целях оказания воздействия на военнослужащих внутренних войск МВД Республики Беларусь одной из воинских частей, чтобы они отказались помогать сотрудникам правоохранительных органов во время подавления протестов на территории Барановичей, «действуя общеопасным способом», бросил три зажженных «коктейля Молотова» в автомобили военнослужащих. Убедившись, что они вспыхнули, ушел с места происшествия.

По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в условиях усиленного режима.

Дмитрий Нешта лишен воинского звания «подполковник».

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