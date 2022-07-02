«Хочу зарабатывать $3 тысячи» 13 2.07.2022, 11:46

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Белорусские выпускники рассказали о своих планах.

Конец июня — традиционное время выпускников. Уже бывшие студенты, получив дипломы, одновременно с тоской и радостью расстаются с университетами, экзаменами и курсовыми, преподавателями и одногруппниками. Журналисты onliner.by побывали на одной из прощальных студенческих вечеринок и записали истории о том, чем запомнились парням и девчонкам «универы» и каким они видят свое будущее.

«Буду работать для души»

Знойным вечером в минском комплексе Astoria Riverside давали очередную прощальную студенческую вечеринку. Одни выходили из лимузина, под конферанс ведущего телеканала «ТНТ» Тимура Муратова готовились оторваться в ресторане и дефилировали по красной дорожке, другие расположились в беседке на улице. Тут мы и застали шумную компанию выпускников БГПУ имени Максима Танка. Все оказались дипломированными учителями-дефектологами, проведя в вузе четыре года.

— Грустно, не верится, что все закончилось, — сентиментальничает Анна. — Многие ребята приехали учиться из других городов, буквально сегодня мы попрощаемся, и это печалит. Недавно мы сдали госэкзамены, и теперь я буду поступать в магистратуру: хотелось бы в перспективе заниматься научно-исследовательской деятельностью. Кроме того, в планах практика. Я уже работала в частном садике, а теперь собираюсь переходить в школу. Чем привлекает такая работа? Я обладаю высокой эмпатией, у меня есть интерес к работе с детками с определенными особенностями, и мне хочется им как-то помогать.

На вопрос, сколько хотела бы зарабатывать, не отвечу. В первую очередь буду работать для души. Поступая на такую специальность, я понимала, что в материальном плане она, скажем так, не оснащена. Осознавала, что столкнусь с этим, и знала, что зарплаты будут не самыми большими.

Рядом в бежевом платье стоит Елизавета. Девушка не жалеет, что отучилась в БГПУ, и считает, что в плане работы находится на своем месте.

— Понимание того, что мы окончили университет, а в августе нужно будет выходить на работу, ко мне еще не пришло, — размышляет уже бывшая студентка. — Я поступала на эту специальность по совету знакомых, хотя изначально педагогический университет не рассматривала и собиралась идти в Академию управления. Знаете, в школе у меня не было мечты кем-то стать. Просто понимала, что заканчивается 11-й класс, и нужно было решать, что делать дальше.

И я очень благодарна за тот совет, так как в дальнейшем поняла, что учусь на той специальности, которая мне действительно близка.

Сейчас меня распределили в школу, работать буду в классе интегрированного обучения и воспитания. Чем хотела бы заниматься впоследствии, загадывать очень сложно. Как пойдет. Сама же педагогическая работа предполагает выгорание, и я не знаю, когда оно наступит. Пока кайфую от того, что делаю. А через пять лет, может, скажу: «Я так устала, нужно заняться чем-то другим». А может, и не скажу. Посмотрим.

«Не хотелось бы заново сдавать все эти зачеты и курсовые проекты»

Недалеко на лавочке расположились трое парней. Как оказалось, все вместе учились на инженеров-строителей в БНТУ.

— У меня после университета остались очень приятные воспоминания, — признается Алексей. — За это время повстречал достаточно много хороших людей, и в целом все было не зря. Грустить по этим пяти годам точно буду. Теперь же собираюсь на отработку — в строительную компанию в Минске.

— Дальнейшую жизнь хотите связать со своей специальностью?

— Пока хочу попробовать и присмотреться, а дальше будет видно. Но не факт, что всю жизнь буду этим заниматься. Хочется тоже попробовать что-то новое — например, в той же IT.

— Если не секрет, какую зарплату хотели бы иметь?

— В первое время — тысячу рублей, а потом, конечно, выше.

Товарищ Алексея, Егор, приехал в Минск из Мостов. Парень уверяет, что специальность у него интересная, хотел бы попробовать себя в ней и домой в Гродненскую область возвращаться не собирается.

— Не знаю почему, но мне сразу захотелось поступать на инженера-строителя. Посоветовался с родителями — они тоже были согласны. Так я и поступил на «Водоснабжение, водоотведение и охрану водных ресурсов». Теперь хочу попробовать себя в этой специализации и пойду на отработку мастером в стройтрест №15. Мне интересно увидеть что-то новое и узнать, посмотреть, как все выглядит не на чертежах, а в реальности. Может, мне действительно понравится и в дальнейшем я продолжу работать в данном направлении. Тем более что специальность у нас довольно широкая и работы, связанной с ней, много. Поэтому при желании найти себе другую труда не составит.

После окончания университета испытываю двоякое чувство. Конечно, хорошо, что доучился, получил диплом, приобрел много друзей, но не хотелось бы заново сдавать все эти экзамены, зачеты и курсовые проекты. Лучше отдохнуть, чем вновь все это писать.

Олег — из Новополоцка. Он единственный из этой троицы, кто работать по диплому сейчас не собирается.

— Учеба дала мне полезные знания, новый опыт, знакомства, но, если бы я поступал заново, наверное, выбрал бы не БНТУ, — признается парень. — Учился на платном и уже работаю: я специалист группы поддержки в «Яндексе». Планирую остаться там, но в будущем хотелось бы, возможно, попробовать что-то и по своей специальности. Не зря ведь пять лет учились.

«Снимаю квартиру и занимаюсь криптой»

Наш очередной собеседник, Егор, признается, что диплом технического вуза ему пока вряд ли пригодится: он еще во время учебы занялся криптовалютой. Могилевчанин снимает квартиру в Минске и чувствует себя вполне неплохо.

— Понимаете, при поступлении думал, что стану специалистом, буду хорошо учится и в дальнейшем займу очень классную вакансию. Но в итоге жизнь сложилась так, что занялся другим делом, а университет «закрыл» просто для своих родителей.

Я увлекся криптовалютой, когда учился еще на втором курсе. С тех пор прошло два с половиной года. Сначала я просто изучал информацию, начал работать с фондовым рынком, а потом перешел на криптовалютный. До сих пор узнаю в этой теме что-то новое и учусь. Первоначальная реакция родителей была очень неоднозначной. По их мнению, я должен работать по своей специальности на «Атланте», а когда я начинаю рассказывать им про свою сферу, для них это нечто эфемерное и непонятное.

Живу отдельно от родителей. Как только я переехал в Минск из Могилева, поначалу обосновался в общежитии, а потом начал зарабатывать в своей сфере, снял квартиру и сейчас проживаю вместе с девушкой.

— Тебя что-нибудь пугает в будущем?

— Геополитическая ситуация. А так для меня главное — заниматься тем, что нравится, и окружать себя приятными людьми. Эти вещи — самые важные для меня.

«Понял, что дизайнер из меня так себе, и решил пойти в программисты»

Иван отучился в БНТУ на факультете маркетинга, менеджмента и предпринимательства. Парень рассказывает, что все было здорово, но по специальности работать не хочет — собирается пойти в IT.

— Моя специальность — менеджер-дизайнер. Если в двух словах, я должен управлять дизайнерами на предприятиях и создавать различные утилитарные объекты. Они должны одновременно и быть красивыми, и приносить какую-то пользу. Но в итоге я пришел к выводу, что, во-первых, дизайнер из меня так себе, а во-вторых, управление не совсем мое— мне больше подходят исполнительские роли. При этом не могу сказать, что отучился просто ради диплома. В нашем вузе дали очень полезную экономическую базу, и к ней вообще нет никаких вопросов. Почему решил стать программистом? Прибыль. Пришел к этому год назад, когда начал интересоваться самой сферой. Хотелось бы и зарабатывать хорошо, и интересным делом заниматься.

— Что можешь сказать о своих планах?

— Лет через пять хотел бы решить вопрос с квартирой. Чтобы выровнялась жизнь, все в ней устаканилось и я мог бы спокойно строить семью.

«Потратила на платье 600 рублей»

Одногруппница Ивана, Ирина, в своем достаточно оригинальном платье, что скрывать, одна из самых заметных участниц выпускного.

— Я очень долго подбирала себе образ, выбирала специалиста, к которому пойду на макияж и прическу, — рассказывает девушка. — Что касается платья, то специально шила его на заказ. Дело в том, что многие магазины сейчас ушли с нашего рынка, и я была уверена, что в оставшихся вряд ли найду себе наряд. Хотелось что-то строгое, но в то же время немножко сексуальное. Заплатила 600 рублей и собираюсь в дальнейшем надевать его на мероприятия. Как раз свадьба у подруги скоро.

— Пошла ли на пользу университетская жизнь и чем собираетесь заниматься в дальнейшем?

— Конечно. Может, для своей профессии я получила не так много, но в плане жизни университет дал мне достаточно. Из-за того что было много профильных предметов, у меня расширился кругозор. Что касается будущего, я уже год работаю графическим дизайнером в IT-компании и в ближайшие годы планирую заниматься этим делом. А дальше… Возможно, будет переезд в другую страну. Или останусь здесь и буду развивать свои хобби: портретную фотографию, визаж…

— Какой видите себя через 10 лет? Семейным человеком?

— Я бы уже через несколько лет хотела бы видеть себя замужем. А через 10 лет планирую быть мамой как минимум двоих детей.

— Если не секрет, сколько хотели бы зарабатывать?

— $3 тыс. В Беларуси в IT это вполне возможно.

«Никогда не хотела сидеть в офисе с девяти утра до пяти вечера»

У Екатерины на руках диплом экономиста-менеджера. Учебу девушка называет зря потраченным временем, и связывать жизнь со своей специальностью она не будет.

— В данный момент являюсь индивидуальным предпринимателем и работаю фитнес-тренером. Начала еще два года назад. Работа на себя меня устраивает. Я сама выстраиваю себе график и не завишу от того, что нужно работать на кого-то, тратить на это свое время, сидя с девяти утра до пяти вечера в кабинете. Я этого никогда не хотела, и, повторюсь, моя работа меня устраивает. Мне нравится эта сфера, а связывать жизнь с экономикой мне не очень хочется.

— А какая у вас мечта? Принца встретить?

— Принц уже есть. Хочется жить на море — где конкретно, пока не думала. Варианты были, но их сейчас сложно осуществить. Возможно, какие-то острова — Канары или Бали.

Дарья, одногруппница Екатерины, тоже нашла себе работу не по специальности.

— Работаю помощником управляющего в организации недвижимости. Как туда попала? Случайно вышло. Работу не искала, но меня пригласили на собеседование. Сходила, если честно, по приколу, и так получилось, что меня приняли. Мне там понравилось, я им подошла — все совпало. Занимаюсь абсолютно всем: и администрированием, и курированием определенных отделов плюс личные обращения управляющего и минимальная частичка бухгалтерского учета. Планирую и в дальнейшем продолжать работу в сфере недвижимости.

— Нынешняя зарплата позволяет чувствовать себя независимой от родителей?

— Нет. Чтобы я почувствовала себя независимой, нужно много денег.

— Сколько?

— Конкретной цифры не назову, но не меньше 5—7 тыс. белорусских рублей. Сюда входят квартира, одежда, еда. Плюс в будущем у меня будут дети, и мне не хочется, чтобы их волновали какие-то вопросы.

«Несбыточная мечта связана со сценой»

А эту улыбчивую и общительную девушку в голубом платье зовут Марией. Она только-только окончила Минский государственный лингвистический университет, но за плечами у нее любопытный бэкграунд. Девушка работала библиотекарем, вожатой, уже преподает английский, а в будущем хочет попробовать себя в качестве актрисы.

— Буквально пару часов назад получила диплом, но на самом деле после этого события ничего кардинально не изменилось: я еще до этого начала работать по специальности и преподавать иностранный. Если честно, с поступлением в университет получилась забавная история.

Собиралась ехать в Санкт-Петербург, но обстоятельства сложились так, что я решила связать высшее образование с английским языком, который всю жизнь изучала.

Вбив в поисковике «факультет английского языка», подумала, что это судьба и наилучшим решением все-таки будет переезд из моего родного Бреста в Минск. Преподавание и методика мне очень помогли. На пятом курсе я несколько месяцев проработала в школе, и знания, полученные в университете, мне очень пригодились. Без них никуда.

Сейчас я работаю на курсах английского языка и свое ближайшее будущее собираюсь связать с этой работой. В дальнейшем же планирую менять специальность — желательно на IT. Но пока у меня нет возможности оплатить себе курсы, поэтому планирую поднакопить.

А моей несбыточной мечтой остается артистическая сфера. Речь про театр. Я пять лет участвовала в волонтерском театре, хотела связать с этим свою жизнь, однако пока это просто хобби. Но в отдаленной перспективе я бы рассматривала это дело как основной заработок. Мне в целом очень интересно узнавать новое и пробовать себя в разных направлениях.

— Интересно, какой видите свою будущую жизнь.

— Шикарной. В ней я смогу позволить себе все что угодно, и финансы не будут для меня проблемой. Желательно, чтобы рядом был красивый молодой человек, который будет любить меня. Но можно и без этого всего — мне просто важно чувствовать себя счастливой.

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