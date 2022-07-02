Белорусские водители превратили автомобиль в духовку, яйцеварку и йогуртницу 1 2.07.2022, 15:34

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Что происходит с машиной в жару.

В жаркую погоду на солнце салон авто разогревается настолько, что, кажется, его спокойно можно использовать в качестве духовки. И многие пробовали, но получалось не очень. Потому что такой жары, как в южных странах, в Беларуси обычно не бывает, а в качестве стандартного блюда в машине почему-то все предпочитают готовить яичницу-глазунью, для которой нужна температура выше, чем на приборной панели или капоте авто.

Корреспондент abw.by задалась целью приготовить полноценный перекус в раскаленной машине и заодно наглядно показать, почему в салоне автомобиля ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных.

Выбираем блюда

Судя по результатам нашего прошлогоднего эксперимента, в сильную жару даже черные поверхности автомобилей не разогреваются выше 80°С, а температура воздуха в салоне авто будет не больше 60°С. То, что температура поверхностей в салоне не достигает 100°С, легко проверить и самому – капните воды на приборную панель. Конечно, если потрогать ее рукой или посидеть какое-то время в разогретом салоне, возможно, и возникнет впечатление, что температура очень высокая, но это лишь потому, что наш организм считает нормальной температуру воздуха около 25°С. Поэтому у человека или животного, если он не имеет возможности выбраться из машины, обязательно возникнет тепловой удар, а вот с приготовлением еды возникнут трудности.

Нагреть воду, чтобы она показалась нам горячей, поставив стакан на приборную панель закрытого автомобиля, в принципе возможно. А вот закипятить ее без каких-либо вспомогательных приспособлений, по крайней мере в условиях белорусского лета, не получится. Та же ситуация и с приготовлением других продуктов – варить или жарить мясо, печь пироги и т.д. нужно при температуре, указанной в рецепте. А это, как правило, от 160°С до 220°С – в машине до таких температур может нагреться разве что выпускная система.

Поэтому мы решили выбрать блюда, для приготовления которых не нужны высокие температуры. Если вернуться к приготовлению тех же яиц, поисковик подсказывает нам, что процесс денатурации, то есть изменения свойств, белка яйца происходит в интервале температур между 58°С и 80°С, желтка – в диапазоне 63-70°С. В теории приготовить яйца в машине можно, именно поэтому все пытаются их там пожарить.

Но экспериментаторы забывают, что белок на 90% состоит из воды, которая при таких низких температурах испарится раньше, чем яйцо станет пригодным для употребления. В теории яйцо на приборной панели можно сварить, но мы решили не рисковать. Во-первых, под рукой не оказалось черной кастрюльки, эксперимент в которой должен был бы получиться с большей долей вероятности. Во-вторых, удобно расположить емкость с водой на приборной панели не так-то просто, да и разводить в машине сырость – вода ведь будет усиленно испаряться – не хотелось. Поэтому мы разбили яйцо в обычный полиэтиленовый пакет и положили на черный противень. Рядом разбили еще одно уже без пакета, просто для наглядности.

Еще один продукт, который в теории может получиться в машине, – йогурт. В магазине по цене чуть выше 4 руб. купили специальную закваску, которую нужно развести в 1-3 литрах кипяченого и остуженного до температуры 37-43°C молока. Закваска состоит из живых бактерий, которые потом в течение 5-8 часов при заданной температуре будут превращать молоко в нужный нам продукт. Когда масса загустеет, ее нужно переставить в холодильник. Йогурт очень удобно делать в мультиварке, но та на протяжении длительного времени будет потреблять электроэнергию, так что машину теоретически вполне можно превратить в ее бесплатный аналог. Вопрос скорее в том, не будет ли в салоне слишком жарко и не погибнут ли полезные бактерии.

Третьим блюдом в нашем меню станет песочное печенье. В интернете есть информация о том, что сотрудникам одного американского телеканала удалось приготовить выпечку в машине. В статье указывается, что через два с половиной часа температура внутри печенья достигла 72 градусов, оно было полностью готовым. В материале не сказано, какое именно печенье готовилось. Поэтому мы взяли из интернета рецепт самого простого песочного теста, состоящего из пачки сливочного масла, муки, сахара, разрыхлителя и двух яиц. По рецепту печенье нужно печь в духовке 12-15 минут при 170-180°С. Так как все перечисленные продукты не требуют дополнительной термической обработки для уничтожения вредных бактерий, задача температуры заключается, скорее всего, в том, чтобы удалить из печенья лишнюю влагу и сделать его хрустящим. В машине для этого просто потребуется больше времени.

Эффективно, но привлекает птиц

С 9 утра машина стояла на парковке одного из торговых центров, и когда мы приехали к ней в полдень, салон уже прилично нагрелся. Прямо на капоте раскладываем на противень наши продукты: разбиваем яйца – одно в пакет, второе без него, формируем печенюшки – делаем их разного размера, вдруг большие не пропекутся, а один кусочек теста положим в пакет просто ради интереса. Все это сложим на противень и поставим на самый солнцепек на приборную панель. Лучшее место для йогурта, на наш взгляд, на заднем сиденье, на полу или в багажнике, так как температура там ниже. Стоять и наблюдать за процессом нет времени и желания, поэтому в 18.00 приедем и проверим, что получилось.

Взорваться или потечь наши продукты в машине не должны, поэтому за чистоту в салоне мы были спокойны. Но в процессе готовки обнаружилась одна неожиданная проблема: через пару часов после начала эксперимента нам позвонил знакомый и сказал, что парочка голубей долбит лобовое стекло машины, пытаясь добраться до разложенной на противне еды. Пернатых он отогнал, судя по всему, больше к машине они не возвращались. Во всяком случае, когда мы приехали на место около 18 часов, никаких негативных последствий птичьих действий не обнаружили.

А вот еда выглядела вполне съедобно. Яйцо в пакете полностью приготовилось – белок был твердый и белый, желток тоже затвердел.

В общем, внешне – обычное вареное яйцо. Но пробовать его мы не будем.

Выпечка была твердой, пропеклась внутри и снаружи. Крошилась, как положено обычному песочному печенью. Тут рискнули попробовать – по вкусу ничем не отличается от приготовленного в духовке, разве что без румяной корочки.

Йогурт тоже загустел до нужной консистенции – стал похож на кефир. Нарушения технологии и времени его приготовления не было, и мы рискнули попробовать – цвет, вкус и запах приготовленного в мультиварке нормального продукта. По инструкции его сейчас стоило бы отправить в холодильник.

Что касается яйца, которое было без пакета, оно ожидаемо высохло и выглядело несъедобно. Тесто в пакете также казалось мокрым и непригодным для еды.

Так как забрать продукты вовремя у нас не получилось, до дома они добрались только в 9 вечера. За три лишних часа в машине йогурт скис, печенье стало слишком твердым, яйцо в пакете тоже начало подсыхать. В общем, следи мы за процессом приготовления и достань продукты из машины вовремя, их вполне можно было бы съесть.

Наш вердикт

Те, кто называет салон автомобиля в жару духовкой, в какой-то мере правы – в нем действительно можно приготовить некоторые блюда, если понимать, как сделать это правильно. Вряд ли этот материал будет иметь практическое значение и кто-то всерьез решит экономить газ или электроэнергию таким образом. Но, вспоминая его, возможно, многие водители задумаются, прежде чем оставить в машине ребенка или домашнее животное: если в ней можно приготовить еду, что станет внутри с живым существом?

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