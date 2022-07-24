ВСУ с помощью HIMARS уничтожили командный пункт россиян в Красном Луче 2 24.07.2022, 12:04

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Оттуда проводилось управление крупным воинским подразделением.

Украинские военные продолжают громить точки дислокации российских оккупантов. Так, ВСУ с помощью HIMARS уничтожили командный пункт россиян в оккупированном Красном Луче.

Об этом сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Красном Луче

"Этой ночью с помощью HIMARS был нанесен высокоточный удар по гостинице в городе Красный Луч, где располагался командный пункт одного крупного воинского подразделения агрессоров", - говорится в сообщении.

По его словам, ракеты ложились точно на крышу гостиницы, проламывая бетонные перекрытия сверху донизу.

По данным разведки, количество погибших и раненых достигает 100 человек.

Отметим, Красный Луч Луганской области оккупирован боевиками с весны 2014 года.

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