ВСУ с помощью HIMARS уничтожили командный пункт россиян в Красном Луче

ВСУ с помощью HIMARS уничтожили командный пункт россиян в Красном Луче2
- 24.07.2022, 12:04
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Оттуда проводилось управление крупным воинским подразделением.
Украинские военные продолжают громить точки дислокации российских оккупантов. Так, ВСУ с помощью HIMARS уничтожили командный пункт россиян в оккупированном Красном Луче.
Об этом сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
ВСУ уничтожили командный пункт россиян в Красном Луче
"Этой ночью с помощью HIMARS был нанесен высокоточный удар по гостинице в городе Красный Луч, где располагался командный пункт одного крупного воинского подразделения агрессоров", - говорится в сообщении.
По его словам, ракеты ложились точно на крышу гостиницы, проламывая бетонные перекрытия сверху донизу.
По данным разведки, количество погибших и раненых достигает 100 человек.
Отметим, Красный Луч Луганской области оккупирован боевиками с весны 2014 года.