Глава Минобороны Британии предостерег страны, которые пытаются быть нейтральными к агрессии Путина
- 25.07.2022, 23:54
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Бен Уоллес афористически высказался о президенте РФ.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предостерег страны, которые пытаются остаться нейтральными в вопросе войны России против Украины. Об этом сообщает Sky news.
«Если вы будете сидеть на заборе с президентом Путиным, он, в конце концов, съест забор, а затем съест вас», — сказал Уоллес во время брифинга с министром обороны Словакии Ярославом Над.
Уоллес также поприветствовал поддержку Словакией Украины.