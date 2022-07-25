Глава Минобороны Британии предостерег страны, которые пытаются быть нейтральными к агрессии Путина 25.07.2022, 23:54

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Бен Уоллес

Бен Уоллес афористически высказался о президенте РФ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предостерег страны, которые пытаются остаться нейтральными в вопросе войны России против Украины. Об этом сообщает Sky news.

«Если вы будете сидеть на заборе с президентом Путиным, он, в конце концов, съест забор, а затем съест вас», — сказал Уоллес во время брифинга с министром обороны Словакии Ярославом Над.

Уоллес также поприветствовал поддержку Словакией Украины.

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