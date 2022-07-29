Что делал в Минске главный аферист Европы 29.07.2022, 21:16

Журналисты нашли его, но под другим именем.

10 июня 2021 года стало особенным днем для австрийца Макса Майера — он поклялся соблюдать российскую Конституцию и исполнять обязанности гражданина. За это Главное управление МВД по Москве выдало ему внутренний паспорт Российской Федерации.

В новую жизнь российского гражданина он отправился новым человеком: теперь его звали не Макс Майер, а Герман Баженов, а вместо австрийской Вены в графе место рождения значился немецкий Мюнхен. Желание начать жизнь с чистого листа вполне понятно: Майера-Баженова разыскивает весь мир, в особенности правоохранительные органы Германии.

Последние два года для Баженова были похожи на детективный роман. Главный герой устроил «махинацию века» — оказался причастен к пропаже почти двух миллиардов евро, а затем сбежал и растворился в России, сменив при этом несколько имен и паспортов. Центру «Досье» и немецкой газете Süddeutsche Zeitung удалось найти одного из самых разыскиваемых преступников в мире и выяснить, кто скрывается под именем Майера-Баженова.

Вечером 18 июня 2020 года в офисе компании Jet X Aviation Services раздался звонок. Неизвестный мужчина просил управляющего директора Томаса В. организовать частный самолет на следующий день для одного человека, маршрут — из Вены в Минск.

Вылететь Томас В. предложил из маленького аэропорта Бад-Феслау в получасе езды от австрийской столицы — так дешевле. Его собеседник подтвердил рейс на пять часов вечера следующего дня и отправил по WhatsApp фотографию паспорта пассажира. На снимке в документе был изображен мужчина с длинной бородой и карими глазами. Тогда Томас В. еще не знал, что поможет улететь одному из самых разыскиваемых преступников в мире — операционному директору немецкой платежной системы Wirecard Яну Марсалеку.

Для Марсалека 18 июня стало тяжелым днем: наблюдательный совет Wirecard отправил его в принудительный отпуск после того, как стало известно что он причастен к пропаже около двух миллиардов евро со счетов компании. Перед заказом частного самолета Марсалек успел поговорить со своими штатными юристами и адвокатами по уголовным делам — его дела были плохи. В тот же день он появился на последней встрече с коллегами. «Он сказал, что на этом все кончено. Он выглядел усталым и смиренным», — вспоминал в разговоре с Süddeutsche Zeitung один из очевидцев.

После увольнения Марсалек позвонил своей бывшей помощнице Сабине Эрл. Она забронировала столик в итальянском ресторане в центре Мюнхена IL SOGNO на трех человек. Около 18.30 вечера Эрл и Марсалек встретились за прощальной пиццей с его ближайшим соратником — экс-главой одного из отделов Службы внутренней австрийской разведки Мартином Вайсом.

О личности Вайса Центр «Досье» уже рассказывал: некогда второе лицо австрийской разведки, с 2019 года он стал менеджером бизнес-проектов Марсалека. Он также был частым гостем роскошной виллы, которую Марсалек арендовал в Мюнхене и использовал в качестве личного офиса. На допросе Эрл утверждала, что Марсалек не сообщил ей о планах побега. По ее словам, он собирался выйти на пенсию и отправиться на Филиппины, чтобы разыскать пропавшие миллиарды. Он даже купил билеты и смог подделать данные о въезде в страну.

Однако, как рассказал полиции Вайс, именно Эрл попросила его организовать самолет в Минск. Вскоре после звонка она отправила ему копию паспорта финансиста. Сам Вайс, по-видимому, не хотел пачкать руки, поэтому поручил организацию побега бывшему депутату австрийского парламента от правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Томасу Шелленбахеру. Он и связался с директором компании Jet X Aviation Томасом В. вечером 18 июня.

На следующий день Марсалек отправился в Вену. Следователи предполагают, что отвез его еще один бывший австрийский спецслужбист Эгисто Отт — у самого Марсалека не было водительских прав. На протяжении всего дня Мартин Вайс обсуждал с Марсалеком место вылета, а Шелленбахер фотографировал пункты полицейского и таможенного досмотров в аэропорту Бад-Феслау.

Минские грезы

В тот же день в 11.56 утра сотрудники вип-зала минского аэропорта получили запрос на сопровождение для Яна Марсалека:

«Просим предоставить обслуживание в CIP-зале на 19.06. Это будет частный борт, прибытие из Вены ориентировочно 20:00-21:00. Борт: OE-FTS». К письму также была прикреплена копия дипломатического паспорта Гренады, выданного на имя Марсалека. Позднее запись об этом паспорте была удалена как у получателя, так и у отправителя документа.

Согласно сайту минского аэропорта, вип-сопровождение включает в себя помощь персонального агента при регистрации и сдаче багажа, отдых в комфортном зале ожидания, отдельный транспорт от и до самолета, а также возможность получить деловую визу прямо в аэропорту.

Отправителем письма, как выяснил Центр «Досье», была Виктория Гартвик, специалист по продаже и бронированию авиабилетов белорусской турфирмы «Планета грез».

Несколькими годами ранее, в мае 2018 года, через ту же турфирму вип-сервис заказывал приятель Марсалека, бывший сотрудник управделами президента России Станислав Петлинский (впоследствии сменивший имя на Бориса Грина). Как ранее рассказывал «Досье», сам Петлинский привлек российскую ЧВК «РСБ-групп» для разминирования цементного завода в Ливии, в который вложился австриец.

В 2017 году Петлинский также организовал для Марсалека визит в сирийскую Пальмиру по приглашению российских военных. По данным источника Süddeutsche Zeitung, австрийские следователи предполагают, что Петлинский — один из связных Марсалека с российской разведкой. Кроме того, он часто бывал на роскошной вилле Марсалека в Мюнхене, куда съезжались крупные западные политики и бизнесмены. Возможно, именно Петлинский занимался организацией побега с принимающей стороны.

На вылет Марсалек запаздывал. Томас В. и капитан рейса ждали беглого финансиста в аэропорту начиная с 15.30, но он так и не появлялся, поэтому рейс пришлось отложить до 19.45. Офицеры из близлежащего полицейского участка Leobersdorf прибыли для проверки документов единственного пассажира рейса FTY5 и, не дождавшись, сделали это в его отсутствие. Ордер на арест Марсалека на тот момент еще не был выпущен, поэтому полицейские дали добро на полет и уехали.

Марсалек, судя по всему, нервничал: он еще несколько раз сообщал Мартину Вайсу о переносе вылета (сначала на час, потом еще на несколько часов), затем жаловался, что таксист не может найти въезд на аэродром.

Наконец к аэропорту подъехал автомобиль с венскими номерами. Его единственный пассажир был одет в светло-голубые джинсы, черную кожаную куртку, черные кроссовки — все от Prada. С собой у него была только ручная кладь — небольшой чемодан и сумка с одеждой, рассказал Томас В. на допросе.

Он также отметил, что вместо бородатого мужчины, которого он видел на фотографии паспорта, на борт Cessna Citation Mustang 510 зашел полностью выбритый человек средних лет. После стандартных процедур они вылетели в Минск, где все уже было готово для встречи дорогого гостя.

Согласно анализу данных перелета Марсалека, предоставленных CA4DS и Flights Icarus, рейс приземлился в Минске в 23.07 по местному времени. Отказавшись от квитанции, Марсалек заплатил Томасу В. 7920 евро наличными и пересел в автобус до вип-зала.

Судя по пограничной базе, границу Беларуси Марсалек прошел со своим австрийским паспортом. Немецкие следователи отправили белорусской стороне запрос о беглеце, но, по словам белорусов, видеозапись прибытия Марсалека в Минск была удалена. Белорусские власти также не смогли поделиться и дальнейшими передвижениями финансиста — якобы с территории Беларуси он не выезжал.

По информации источников в российских спецслужбах, в тот же вечер с Марсалеком пограничный контроль прошел его двойник, гражданин Австрии Макс Майер, — фотография в его паспорте полностью совпадает с внешностью Марсалека. Правда, Майер оказался старше Марсалека на два года . Документ содержал все обычные для Австрии защитные элементы, однако его подлинность подтвердить не удалось. Австрийские источники сообщили Süddeutsche Zeitung, что номер паспорта «Майера» не зарегистрирован на территории Австрии. По сведениям Центра «Досье», австрийский паспорт Марсалеку выдали сотрудники российской спецслужбы, которые и предупредили белорусских коллег о прибытии долгожданного австрийского гостя.

На выходе из минского аэропорта Майера ждал черный Mercedes . Как сообщил собеседник «Досье» в местных спецслужбах, эти номера также использует служба наружного наблюдения Беларуси, сопровождавшая австрийца до отеля. Уже через полчаса Макс Майер прибыл в минскую гостиницу Hilton , чтобы позднее пересечь российскую границу и оказаться в Москве.

To Moscow, with love

С момента прибытия в Россию Марсалек, он же Макс Майер, находится под государственной защитой российских спецслужб, которые помогают ему скрываться от немецкого правосудия.

На все запросы Германии о Марсалеке российские правоохранительные органы отвечают, что гражданина Австрии с такими данными на территории России нет. Технически они правы: в страну Марсалек въехал уже с новыми документами и под вымышленной фамилией.

Несмотря на то что Марсалек будто растворился для немецких следователей, его старая учетная запись в Telegram еще заходит в сеть: последний раз — 21 января этого года. До этого — в середине марта 2021 года, вскоре после встречи его адвокатов со следователями мюнхенской прокуратуры. В то время государственный обвинитель хотел убедить защиту, что беглец должен сдаться.

Марсалек также поддерживал регулярные контакты со своим приятелем Мартином Вайсом, по крайней мере в первые несколько недель после побега. Осенью 2020 года Марсалек и Вайс хотели согласовать возможное заявление перед властями. По словам Вайса, Марсалек хотел знать, как далеко продвинулось расследование против него. Марсалек использовал «разные номера телефонов», в том числе с английским и российским кодами страны. Первый контакт всегда был через зашифрованный мессенджер. Затем Марсалек всегда спрашивал, что за качающаяся фигурка стояла у него на столе в мюнхенском офисе — чтобы подтвердить личность собеседника. По информации источника Süddeutsche Zeitung, это была статуэтка Владимира Путина.

Пока следователи мюнхенской прокуратуры шли по следам мошенника на разных континентах — от Бразилии через Филиппины до Маврикия, Марсалек, — будучи под госзащитой 2-й службы УСБ ФСБ, изучал достопримечательности Москвы.

Как узнал Центр «Досье», распорядок дня Майера выглядит более спокойным, чем когда он был Яном Марсалеком. Он частый гость известного ресторана La Marée на Малой Грузинской, где под портретом Путина справляют торжества российские олигархи и силовики. Туда Майера, согласно источникам «Досье», часто сопровождали две машины — Audi A8, а также Toyota Land Cruiser, в которой сидели его госзащитники. Помимо этого транспорта российские спецслужбы предоставили Марсалеку автомобиль с дипломатическими номерами посольства одной из стран Персидского залива в Москве. По словам наших собеседников, это позволяет скрыть передвижения финансиста — автомобили с дипномерами не регистрируются городскими камерами видеонаблюдения.

Спецслужбы перемещают Майера-Баженова между несколькими квартирами и домами в Москве и Подмосковье. Например, он неоднократно был замечен выходящим из подъезда ЖК «Аэробус», расположенный по адресу: ул. Кочновский проезд, 4, стр. 1. По данным «Досье», там жила его знакомая Анна Колесникова, которую он часто навещал. Источник передал «Досье» несколько фотографий и видео Майера-Марсалека, замеченного рядом с одним из подъездов «Аэробуса».

Недавно немецкий таблоид Bild сообщил о том, что Марсалек может проживать в деревне Раздоры Одинцовского городского округа. По данным источников «Досье», до недавнего времени Марсалек жил неподалеку — в охраняемом поселке «Сады Майендорф» на бывшей территории санатория «Барвиха». Его соседями стали российские бизнесмены из списка Forbes Искандар Махмудов, Андрей Бокарев и Владимир Лисин, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева. Совсем рядом — резиденции Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Из-за такого соседства поселок «Сады Майендорф» считается одним из самых дорогих на Рублевке: цены коттеджей доходят до 100 миллионов долларов.

К жизни в России Марсалек был хорошо подготовлен: до побега он больше 60 раз приезжал в Москву, периодически жил на конспиративных квартирах российских спецслужб, предоставлял им информацию о бизнес-связях и политике Германии и Австрии. Соратник Марсалека Мартин Вайс отмечал на допросах, что австриец неоднократно просил его задействовать свои контакты в австрийской разведке, чтобы получить информацию о влиятельных российских гражданах и их связях со спецслужбами. По утверждению Вайса, он передал на проверку как минимум 25 имен бывшему австрийскому сотруднику спецслужб Эгисто Отту.

В последние годы в правлении Wirecard Марсалек неоднократно пытался вести бизнес в России. По данным Süddeutsche Zeitung, он знает Москву почти так же хорошо, как и Вену, включая все модные клубы и рестораны. Возможно, его нынешняя золотая клетка стала наградой за долгие годы злоупотребления своей должностью в интересах россиян с сомнительной репутацией. В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.

Интересно, что немецкие власти будто бы не хотели знать о Марсалеке и его российских связях. Даже после опубликованной в 2019 году статьи Financial Times о возможных контактах Марсалека с российскими спецслужбами немецкая разведка упорно отрицала эти сведения.

«Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) не располагает информацией о том, что Wirecard или бывший член правления Ян Марсалек поддерживал контакты с российским или другими службами внешней разведки. Со стороны БНД нет и не было оперативных контактов с Wirecard или Марсалеком», — писала БНД в ответ на запрос федеральной канцелярии Германии.

Через месяц похожий комментарий был отправлен координатору секретной службы в канцелярии Бернхарду Котчу: «…служба [БНД] еще раз проверила, и ответ остается отрицательным».

Однако, судя по всему, Марсалек все же привлекал внимание БНД в 2018 году, когда хвастался перед деловыми партнерами в Лондоне конфиденциальными документами о формуле яда «Новичок». С тех пор разведка неоднократно запрашивала местоположение Марсалека у дружественных спецслужб.

Впрочем, как утверждала БНД во время слушания в бундестаге, служба узнала, что беглый финансист прячется в Москве, лишь весной 2021 года, когда во время конфиденциального слушания в комитете бундестага по контролю за деятельностью спецслужб была озвучена информация о том, что Марсалек находился на одной из вилл Рублевки, принадлежащей неназванному российскому олигарху.

Новый русский

Финальным аккордом ассимиляции Марсалека могло стать получение российского гражданства.

Ближайшее окружение Марсалека передало Центру «Досье» копию его документа. Паспорт был выдан не уроженцу Вены Яну Марсалеку, а Максу Майеру, родившемуся в швейцарском городе Санкт-Галлен на два года раньше самого Марсалека — 17 февраля 1978 года. Став российским гражданином, он вновь сменил место рождения (на Мюнхен) и обрусел, превратившись в Германа Баженова.

Хотя информация о пересечении границы и жизни Марсалека в Москве подтверждается в разных и независимых источниках, подлинность его российского паспорта вызывает сомнения.

Центр «Досье» сделал запрос по базе «Роспаспорта», однако информации о документе с таким номером и фамилией найдено не было. Паспорт с идентичным номером выдавался экс-депутату Госдумы и стороннице «Новороссии» Дарье Митиной в сентябре 2000 года. Позднее, в 2018 году, она поменяла внутренний документ по достижении 45-летнего возраста.

Фотография в паспорте Баженова явно отретуширована — точно такое же лицо Марсалека красуется на объявлениях о его розыске, изменена лишь одежда. Впрочем, сам по себе этот факт не означает подделки — для документа могли использовать старую фотографию.

Как объясняет собеседник «Досье», спецслужбы выдали Марсалеку паспорт на имя Баженова для повседневных дел и допускали, что информация о его существовании может «утечь». Предположительно, на такой случай у Марсалека есть ещё один российский паспорт с другим именем.

Два источника в ФСБ заявили Центру «Досье», что Марсалеку действительно был выдан российский паспорт на новое имя, однако редакция не может гарантировать, что это не сознательная провокация со стороны российской спецслужбы.

Совпадение номера паспорта с чьим-то ранее выданным документом невозможно, считает другой собеседник «Досье» в спецслужбах: «Определить подделку может любой постовой или дежурный в полиции — система проверяет подлинность данных». Такой паспорт можно использовать лишь для поездок внутри страны.

Впрочем, судя по обилию охраны, Марсалек вряд ли может случайно столкнуться с постовым или самовольно отправиться в путешествие. Из Москвы он выезжал лишь один раз — в Сочи в апреле этого года, — а загранпаспорт не получал.

Москва, в которую сбежал Марсалек, изменилась 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась на территорию Украины. Теперь бывший операционный директор Wirecard находится в заключении — уехать из санкционной и изолированной Москвы он не может. С одной стороны, за ним пристально наблюдают российские спецслужбы, с другой — разыскивает Интерпол.

Но и в Москве Марсалек перестал чувствовать себя в безопасности: источник «Досье» сообщил, что несколько месяцев назад он попросил сменить свою охрану на новую. Видимо, не в последний раз.

Исправление: В статье упоминается, что БНД заинтересовалась Марсалеком еще в 2018 году, когда тот похвастался перед своими деловыми партнерами наличием секретных отчетов о формуле «Новичка». Однако на самом деле интерес службы проявился только в 2020 году, после того как газета Financial Times опубликовала материал о Марсалеке и его заявлениях, связанных с «Новичком». Автор приносит извинения читателям.

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