У Шойгу взяли на себя ответственность за обрушение 10-этажки в Белгороде 12.05.2024, 13:53

Минобороны РФ опубликовало заявление.

Министерство обороны России взяло на себя ответственность за обрушение жилого многоэтажного дома в Белгороде.

Россияне признают, что дом был разрушен в результате работы российской ПВО.

В Telegram-канале МО РФ сообщается, что украинская армия якобы запустила ракеты «Точка-У», «Ольха» и RM-70 «Вампир» по военным объектам армии РФ в Белгородской области, которые россияне решили сбивать прямо над Белгородом.

Фрагмент ракеты ПВО россиян якобы и подорвал дом. По сообщению МО РФ, в ходе отражения атаки российскими средствами ПВО якобы были сбиты ракеты «Точка-У», снаряды РСЗО «Вампир» и «Ольха».

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгороде», - заявили у Шойгу.