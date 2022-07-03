Белорусы опознали живодера, затаскивавшего лебедя в багажник авто в Витебской области 6 3.07.2022, 8:08

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Скандальная история получила продолжение.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео, как мужчина заталкивает лебедя в багажник автомобиля на российских номерах. Он держит птицу за шею, лебедь отбивается. В итоге мужчине удается затащить птицу в багажник и захлопнуть крышку. Пользователи соцсетей опознали двух мужчин — оказалось это жители Витебской области, пишет zerkalo.io.

— Роман, ну, отпусти гуся. Роман, отпусти, их же не едят, ничего, на*** он в «Пежо». Отпусти, зачем он тебе нужен, дурачок ты, — просит мужчина, который снимает видео.

— Я из него деликатес сделаю, — говорит Роман и захлопывает багажник вместе с лебедем.

Видео опубликовал частный приют для птиц «Охрана природы» в своем инстаграм-аккаунте и попросил опознать мужчину. Пользователи отыскали имена, фамилии и номера телефонов мужчин. Оказалось, это жители Витебской области. Державшему лебедя за шею Роману 33 года.

— Я написала и Минприроды, и в госинспекцию, и в милицию, и везде, где только можно было. Надеюсь с рук не сойдет. Птица жива, ее отпустили, так мне сообщили в госорганах, — рассказала «Зеркалу» одна из волонтеров приюта.

Согласно статье 16.29 КоАП (Жестокое обращение с животным или избавление от животного) мужчине может грозить штраф от 20 до 30 базовых или общественные работы, или административный арест. По статье 339−1 Уголовного кодекса (Жестокое обращение с животными) мужчине грозит до года исправительных работ или ареста. Возбуждено уголовное дело или же это «административка», пока неизвестно.

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