Известный белорусский архитектор продает свою квартиру в центре Минска 3.07.2022, 8:20

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Как она выглядит и сколько стоит?

Между станциями метро Фрунзенская и Молодежная стоит высотка «Парус» в 34 этажа. В этом доме на 22-м этаже и приобрел себе квартиру Андрусь Bezdar — основатель архитектурной студии ZROBIM architects.

Вся квартира — одно сплошное пространство, в котором сделано зонирование на гостиную и спальню. Общая площадь — 75 метров, из них жилых — 50. Особенность — наличие огромной лоджии.

«Дизайнерский open space основателя архитектурной студии ZROBIM architects Андрея Bezdar — единственная квартира в «Парусе» с такого рода панорамным стеклом, которая находится на 22 этаже с видом на город. Квартира продается с мебелью и техникой, полностью готова к проживанию. Поскольку пространство разделяется весьма условно, из любой точки интерьера можно видеть практически всю квартиру, благодаря этому она кажется легкой и целостной. Продаем без торга и без помощи агентов по недвижимости», — говорится в объявлении на Realt.by.

В объявлении указана цена, эквивалентная $250 тысяч по актуальному курсу.

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