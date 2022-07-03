Какие уютные дачи можно дешево купить недалеко от Минска 3.07.2022, 11:37

С ремонтом и санузлом в доме, недалеко от леса.

Сайт Realt.by продолжает рассказывать про интересные и недорогие дачи рядом с Минском, выставленные на продажу. Сегодня в обзор попали домики на расстоянии до 30 км от МКАД и стоимостью до 20 тысяч долларов.

СТ «Лесное-90», Логойское направление, 22 км от МКАД

Вокруг СТ находится грибной лес, добраться сюда можно на автобусе из Минска.

Здесь продается одноэтажный деревянный каркасный садовый домик, общая площадь 46 м2.

Дом утеплен, отопление печное, канализация местная. В нем есть санузел, установлена душевая кабина, стиральная машина. Вода сезонная, разведена по дому (заведена в санузел и кухню).

Участок 8 соток, ухоженный. На нем посеян газон, есть сад. Огорожен он живой изгородью из ели. Цена вопроса — 16 500 долларов.

СТ «Искра-2002», Пуховичское направление, 30 км от МКАД

Товарищество находится в 4 км от ж/д станции Равнополье. Рядом лес. У ворот СТ остановка общественного транспорта.

Дом одноэтажный, деревянный. Стены утеплены, обшиты сайдингом. Общая площадь 55 м2. Внутри свежий ремонт, установлены стеклопакеты. Отопление печное, вода заведена — от скважины.

Участок 5.42 сотки ровный, квадратной формы. Помимо дома на участке есть уборная и хозпостройка. За эту дачу просят 9500 долларов

СТ «Нива-1», Могилевское направление, 30 км от МКАД

В 2 км от СТ находится станция электрички «Рыбцы», каждый час курсирует маршрутка до метро «Могилевская». Место живописное, через дорогу лес. До реки 800 метров. Рядом находится деревня с магазином. К товариществу ведут хорошие подъездные пути. Дороги зимой чистятся, организован вывоз мусора.

Домик строился по современному проекту. Он новый, каркасный, на свайном фундаменте. Внутри уже покрашены стены, лежит деревянный пол, выделено место для санузла. По проекту перед домом предусмотрена терраса.

На участке есть сезонная вода. Свет нужно подводить от столба рядом.

По всей территории посажен газон, растут плодовые деревья. Также есть теплица из поликарбоната.

Стоимость — 12 700 долларов.

СТ «Бытовик-1», Московское направление, 20 км от МКАД

Товарищество находится рядом с Юхновским заказником. Транспортное сообщение с Минском прекрасное — сюда ходят маршрутки и городской автобус.

Здесь продается новый домик на 24 «квадрата» с полностью готовой внутренней отделкой. Строился он по каркасной технологии, пригоден для круглогодичного проживания. Вода и электричество есть.

Участок 5 соток, засеян травой. За эту дачу просят 16 900 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».