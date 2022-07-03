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Bloomberg: ЕС может дать более 500 млрд евро на восстановление Украины

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  • 3.07.2022, 15:56
Bloomberg: ЕС может дать более 500 млрд евро на восстановление Украины

На этой неделе Украина представит масштабный проект восстановления страны.

Европейский союз может предоставить более 500 млрд евро на послевоенное восстановление Украины

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что на донорской конференции в Лугано (Швейцария) на этой неделе Украина представит масштабный проект восстановления страны. По данным Bloomberg, план состоит из около 2000 страниц и содержит широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергетических ресурсов.

Ожидается, что Евросоюз покроет основную часть общей финансовой помощи, которая может превысить 500 млрд евро. Еврокомиссия уже изучает варианты финансирования, которые включает гранты и займы. Официальные лица воздерживаются от оценок, пока продолжается война России против Украины.

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