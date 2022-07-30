В оккупированном Энергодаре подорвали гостиницу с российскими военными

В оккупированном Энергодаре подорвали гостиницу с российскими военными3
- 30.07.2022, 9:22
- 7,018
После нескольких мощных взрывов здание загорелось.
В ночь на субботу, 30 июля, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области прогремели мощные взрывы. После этого в городе начался пожар.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы, передает obozrevatel.com. Предварительно, в Энергодаре загорелась гостиница ЗАЭС по адресу проспект Строителей, 17а.
Известно, что в этой гостинице жили российские военные, большинство из них занимали нижние этажи здания.
Днем 25 июля возле него было замечено сразу несколько машин захватчиков с символикой "Z".
"Как колорадские жуки собрались возле гостиницы ЗАЭС в оккупированном Энергодаре. Сладкая мишень для дронов-камикадзе ждет по адресу Строителей 17а", – писали в сети.
Сообщается, что после первых взрывов прогремел еще один – предварительно, в том же районе возле гостиницы. После этого периодически были слышны новые взрывы и стрельба – вероятно, детонировал боекомплект. На место "хлопков" прибыли пожарные.