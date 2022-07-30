В оккупированном Энергодаре подорвали гостиницу с российскими военными 3 30.07.2022, 9:22

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После нескольких мощных взрывов здание загорелось.

В ночь на субботу, 30 июля, во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области прогремели мощные взрывы. После этого в городе начался пожар.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы, передает obozrevatel.com. Предварительно, в Энергодаре загорелась гостиница ЗАЭС по адресу проспект Строителей, 17а.

Известно, что в этой гостинице жили российские военные, большинство из них занимали нижние этажи здания.

Днем 25 июля возле него было замечено сразу несколько машин захватчиков с символикой "Z".

"Как колорадские жуки собрались возле гостиницы ЗАЭС в оккупированном Энергодаре. Сладкая мишень для дронов-камикадзе ждет по адресу Строителей 17а", – писали в сети.

Сообщается, что после первых взрывов прогремел еще один – предварительно, в том же районе возле гостиницы. После этого периодически были слышны новые взрывы и стрельба – вероятно, детонировал боекомплект. На место "хлопков" прибыли пожарные.

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