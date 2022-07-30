Как в Беларуси изменились цены на картошку? 1 30.07.2022, 22:02

Наглядная статистика.

По данным Белстата, в августе 2021 года средняя цена на картофель в Беларуси составляла 1,25 руб., в августе 2020-го – 0,82 руб., примерно такая же его стоимость была в конце лета 2019 года – 0,86 руб. В 2018 году в августе 1 кг картофеля в среднем стоил 0,67 руб., в 2017-м – 0,63 руб.

В июне 2022 года (последний отчетный период) 1 кг картофеля в среднем по Беларуси стоил 1,93 руб. За последние два года цена возросла более чем в два раза.

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