«Почему нет запчастей на автомобили белорусского производства?» 12 4.07.2022, 10:34

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У автолюбителей возникли проблемы с ремонтом машин.

Новый Geely Coolray для читателя abw.by Максима из Могилева был далеко не первым в жизни автомобилем. Были и "французы", и "немцы", но продукт отечественного автопрома в собственности автовладельца появился впервые. И сразу же после ДТП возникли проблемы с ремонтом.

Максим: "Машина мне понравилась с первого взгляда: стильный дизайн, куча всяких модных наворотов. Научились делать, что тут скажешь. Но беда пришла, откуда я ее не ждал. В декабре 2021 года попал в ДТП, а поскольку у меня страховой полис КАСКО, сильно не переживал: местный дилер отремонтирует и вернет мне машину в первозданном, как говорится, виде. Заявку на ремонт оформили в середине января 2022 года, после чего пошло время ожидания. Периодически я о себе напоминал, но слышал в ответ про сложную обстановку, потом про развернутый самолет с запчастями, затем о не тех запчастях в контейнере. Про санкции на ввоз запчастей еще говорили, в общем, много всяких "отмазок". Но мне от этого не легче, пришлось написать в книгу жалоб и предложений жалобу, в которой я настаивал, чтобы мне сообщили, в какие конкретно сроки будет отремонтирован мой автомобиль. Спрашиваю: почему у ремонтной организации нет запчастей на автомобили белорусского производства? Молчат и руки разводят. Как долго это все может продолжаться?"

Стало трудно

Автомобильная сфера переживает не самые лучшие свои дни: западные санкции, нарушение логистических цепочек, высокие цены на комплектующие – все смешалось. От этого "разнообразия" жизнь автовладельцев значительно усложнилась.

Почему у дилера отечественной марки автомобилей нет запчастей для ремонта, может ответить только сам дилер. Но журналисты полагают, что вышеперечисленные обстоятельства жизнь дилерам тоже усложнили, причем в значительной степени. Вместе с тем требования законодательства никто не отменял. Поговорим об этом.

Как следует из статьи 29 закона о защите прав потребителей (далее – закон), исполнитель обязан выполнить работу (оказать услугу) в срок, установленный договором.

Таким договором для автовладельца является заказ-наряд или иной документ, подтверждающий оформление заказа. Документ должен быть зарегистрирован в ремонтной организации и в обязательном порядке содержать:

- ФИО, место жительства потребителя;

- марку, модель, год выпуска, регистрационный знак, пробег, VIN авто;

- перечень работ, которые просит провести потребитель;

- дату оформления заказа и планируемый срок оказания услуги (выполнения работ).

Эти требования содержатся в Правилах бытового обслуживания потребителей, утвержденных постановлением совмина №1590, и они обязательны к исполнению для ремонтной организации.

Тем не менее следует отметить, что с последним пунктом, в котором говорится о сроках ремонта, часто возникают проблемы. Сроки просто не указывают, потому что дилер сам не знает, когда на его складе появятся запчасти, ввиду обстоятельств, о которых говорилось выше. В случае Максима сроки ремонта были определены следующим образом:

Вернее, сроки и не определены вовсе, простыми словами – когда будут запчасти, тогда и будет ремонт с его сроками. С юридической точки зрения такая трактовка противоречит требованиям постановления Совмина №1590 (см. выше).

Также в ст.14 закона о защите прав потребителей прописано, что изготовитель (поставщик) обязан обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара, выпуск и поставку запчастей в ремонтные организации в необходимых для ремонта объемах. Слово "обязан" говорит само за себя.

Таким образом, не выполняются требования как минимум двух важных в потребительской сфере нормативных актов, а такого быть не должно.

С точки зрения закона требования автовладельца Максима обозначить сроки ремонта полностью правомерны, хотя он даже и требовать этого не должен – их должна определить ремонтная организация и внести в официальный документ.

Взгляд с другой стороны

Скажем честно, дилер не виноват в том, что закрыты границы для транспортировки товаров, запрещены авиаперелеты, введен запрет на поставки запчастей и комплектующих, введены валютные ограничения и прочие санкционные методы, которые, без сомнения, вредят всем.

Да, он хочет отремонтировать машину своего клиента, но не может – нечем. Можно жаловаться, кричать об этом, но от этого лучше не станет ни дилеру, ни потребителю. Привычный оборот товаров и логистика в мире перестраиваются, нужно просто потерпеть, выход в итоге, без сомнения, будет найден. Как это скажется на цене товара, стоимости его обслуживания и ремонта, покажет время. Но особых иллюзий строить тут не стоит.

В рассматриваемой ситуации, как и во многих других таких же, можно обращаться за защитой своих законных прав в суд, все основания для этого присутствуют. Правда, есть в Гражданском кодексе такое условие, при котором сторона, нарушившая условия договора или не исполнившая обязательство, не несет за это ответственности, если докажет, что наступили обстоятельства непреодолимой силы, которые не позволили ей выполнить такие обязательства (ч.3 ст.372 ГК). В обиходе эти обстоятельства называют форс-мажором.

И если при судебном разбирательстве дилер или ремонтная организация докажет наличие таких обстоятельств, а санкции к таким обстоятельствам можно смело отнести, то итог судебного спора может быть не в пользу автовладельца.

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