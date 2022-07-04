Налоговая начала следить за белорусами с квадрокоптеров 4.07.2022, 12:07

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иллюстрационное фото Getty Images

МНС провело целую спецоперацию в Брестской области.

Налоговые органы Брестской области уличила фермера в выплате «серой» зарплаты, то есть без уплаты подоходного налога за работника и взносов в ФСЗН. Для этого использовали квадрокоптер.

Как сообщила пресс-служба МНС, инспекторы обратили внимание на то, что количество официально трудоустроенных работников фермерского хозяйства не сопоставимо с объемами производимой продукции. Они запустили квадрокоптер, с помощью которого следили за теплицами фермера и количеством работающих в них людей.

В результате фермера оштрафовали.

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