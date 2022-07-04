Великобритания не дала визу лукашисту Савиных 22 4.07.2022, 18:03

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Андрей Савиных

Лукашист хотел участвовать в 29-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Белорусская делегация не получила визы для участия в 29-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в британском городе Бирмингеме. Об этом заявил председатель постоянной комиссии «палатки» по международным делам Андрей Савиных.

«Мы подали заявление на визу в соответствии с требованиями британской стороны и в нужные сроки. Под надуманными лицемерными предлогами в визе нам было отказано», — считает Савиных.

По его словам, депутаты ПП НС были готовы к «жесткому обмену мнениями».

В ответ Савиных пообещал, что «в связи с этим мы будем направлять свои усилия прежде всего на консолидацию и прояснение позиции наших стран, стран-союзников, это и Российская Федерация, и государства ОДКБ, и весь остальной мир».

В прошлом году визы «палаточникам» в аналогичной ситуации не выдала Австрия, которая принимала сессию по ОБСЕ в Вене.

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