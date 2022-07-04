Во вторник в Беларуси ожидается до +31 градуса 4.07.2022, 20:07

Пройдут кратковременные дожди.

Пройдут кратковременные дожди.

Грозы и кратковременные дожди будут в Беларуси 5 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник, 5 июля, будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозах порывы могут усилиться до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 13-19 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 24 градусов по северо-западу до плюс 31 градуса по юго-востоку, в связи с чем синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

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