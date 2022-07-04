Оккупанты испугались удара по Крымскому мосту и начали усиливать оборону 2 4.07.2022, 23:27

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Видео.

Россия, опасаясь возможного ракетного удара Вооруженными силами Украины по Крымскому мосту, усилила его противоракетную оборону.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube, передает apostrophe.ua.

Там разместили баржи с угловыми отражателями в районе арок, которые призваны спасти мост от ракет с радарной или лазерной наводкой.

Возле острова Тузла на расстоянии до ста метров от автомобильной части моста установили пирамидальные отражатели.

Такие конструкции используют с целью защиты от ракетного удара боеприпасами с радиолокационными головками в направлении ошибочной цели-баржи.

Стоит отметить, что именно по Керченскому мосту российские оккупанты осуществляют усиление своих войск и техники как на крымском полуострове, так и на юге Украины.

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