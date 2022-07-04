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Оккупанты испугались удара по Крымскому мосту и начали усиливать оборону

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  • 4.07.2022, 23:27
  • 3,312
Оккупанты испугались удара по Крымскому мосту и начали усиливать оборону

Видео.

Россия, опасаясь возможного ракетного удара Вооруженными силами Украины по Крымскому мосту, усилила его противоракетную оборону.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на YouTube, передает apostrophe.ua.

Там разместили баржи с угловыми отражателями в районе арок, которые призваны спасти мост от ракет с радарной или лазерной наводкой.

Возле острова Тузла на расстоянии до ста метров от автомобильной части моста установили пирамидальные отражатели.

Такие конструкции используют с целью защиты от ракетного удара боеприпасами с радиолокационными головками в направлении ошибочной цели-баржи.

Стоит отметить, что именно по Керченскому мосту российские оккупанты осуществляют усиление своих войск и техники как на крымском полуострове, так и на юге Украины.

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