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Ночной обстрел: HIMARS разгромили позиции оккупантов

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  • 5.07.2022, 8:34
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Ночной обстрел: HIMARS разгромили позиции оккупантов

Уникальное видео.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины вечером 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов, показал фрагмент ночной работы американской ракетной системы М142 HIMARS по российским оккупантам.

По информации Генштаба ВСУ, видео снято на Запорожском направлении фронта.

"А вот так выглядит боевая работа высокоточных HIMARS ночью по разным целям одновременно. Запорожское направление. Оккупанты, ждите еще", – говорится в сообщении.

25 июня ВСУ показали первое официальное видео с работой HIMARS в Украине.

В Пентагоне говорят, что украинцы "очень хорошо" используют на поле боя М142 и другие системы вооружений. Там также объяснили, почему поставили Украине пока лишь четыре HIMARS.

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