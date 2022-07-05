Паранойя кремлевского диктатора 3 5.07.2022, 8:59

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Перед встречей с Путиным даже ветераны сидят на карантине и сдают анализы.

Всем людям, которые хоть как-то контактируют с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, необходимо до сих пор сидеть на карантине и сдавать многочисленные анализы.

Об этом сообщает ВВС.

Диктатор не чувствует себя в безопасности даже после ослабления пандемии коронавируса в мире и четырех прививок, которые он сделал. Регулярно в изоляции, в частности, сидят пилоты и медики, которые контактируют с Путиным.

Перед парадом 9 мая порядка 400 человек сидели на карантине в Москве, среди которых были даже ветераны Второй мировой войны.

Окружение Путина кроме изоляции еще и сдают многочисленные анализы. У некоторых брали мазки не только на коронавирус, но также на ОРВИ, грипп и стафилококк и кровь на биомаркеры. Также они сдавали кал на яйца гельминтов.

В статье отмечается, что диктатор «стал чаще переезжать из резиденции в резиденцию, а весь обслуживающий персонал и все контактирующие с ним продолжают сидеть в карантине, но теперь в разных точках России».

Ранее также издание Insider сообщало, что к Путину два года не пускают людей, а перед встречей с ним заставляют проходить карантин и сдавать тесты.

По данным издания, строгие карантинные меры вокруг Путина возникли в марте 2020 года, в начале пандемии коронавируса. Тогда диктатор проводил большую часть времени на карантине в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Через несколько месяцев после начала пандемии COVID-19 диктатор начал появляться на публике, но количество встреч было ограничено, а Путин держался на расстоянии от собеседников. В июне 2020-го выяснилось, что в его подмосковной резиденции установили «дезинфицирующий тоннель». На территорию резиденции Путина пускали только со свежим отрицательным COVID-тестом.

Два российских чиновника рассказали, что перед парадом ко Дню победы около 80 ветеранов, которые должны были сидеть рядом с Путиным, заставили пройти двухнедельный карантин в подмосковном санатории.

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