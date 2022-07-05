Очередная стрельба Лукашенко себе по ногам 7 5.07.2022, 12:26

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Санкции против 190 компаний с иностранным капиталом окончательно добьют экономику.

Правительство Беларуси запретило 190 компаниям с иностранным капиталом свободно продавать доли или акции. Это бизнес, который, на взгляд властей, принадлежит лицам из «недружественных» государств. Под санкции попали «Евроопт», EPAM Systems, «Лидское пиво» и другие предприятия.

Компаниям, попавшим в озвученный список, запретили операции по отчуждению акций или долей, которые, согласно приказу Минфина, блокируются на счетах владельцев. Теперь акции этих компаний нельзя передать другим акционерам.

С наличием нового постановления Совета министров такие действия на территории Беларуси сейчас правомерны, но в целом ситуация совершенно ненормальная, комментирует академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

«Это, по сути, нарушение базового права на собственность, состоящее не только из права владеть, но и из права продавать то, чем ты владеешь, — замечает эксперт. — Если бы в нашей стране был нормальный фондовый рынок, то акции таких компаний сразу бы потеряли в цене».

Но и без этого само принятие такого решения вредит компаниям.

«Немаленькая часть компаний из списка — это белорусские же деньги и инвесторы (например, EPAM Systems, тот же «Евроопт» или «Алютех»), которые просто заходят через корпорации, созданные в других странах, потому что там лучше корпоративное право по сравнению с Беларусью (не говоря о защите права на собственность, которое, как показывается в очередной раз, у нас ничего не стоит). Получается, что санкции налагаются на своих же? Не понятно, в чем здесь выигрыш для белорусского государства, это очередная стрельба себе в ногу, чтобы «неповадно было».

Принятое решение является реакцией на намерение некоторых иностранных компаний уйти из Беларуси после начала войны в Украине.

«Финский инвестор «Лидского пива» сразу после начала войны выразил намерение выйти из инвестиций и найти покупателя на свой пакет акций в Беларуси. Решение делает этот шаг невозможным, но в реальности, в сегодняшней ситуации, они вряд ли нашли бы покупателя и так. Может, только российскому инвестору предложили бы», — замечает Катерина Борнукова.

Наиболее же серьезным последствием принятого решения станет еще больший подрыв имиджа страны в плане привлекательности для инвестиций.

«Прочитав такую новость, к нам не захотят приходить новые иностранные инвесторы. Но список показывает, насколько у нас их и так мало — 190 компаний на всю страну, мягко говоря, несерьезно», — замечает собеседница.

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