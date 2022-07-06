Заявление полка имени Кастуся Калиновского 10 6.07.2022, 7:47

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Бойцы полка остановили прорыв танковой колонны врага под Лисичанском.

26 июня батальон «Волат» полка Кастуся Калиновского принимал участие в сдерживании танкового прорыва оккупантов в районе Лисичанска, сообщает пресс-служба полка.

Небольшая группа наших бойцов начала неравный бой с превосходящими силами врага. После нескольких часов контакта силы оккупантов были отброшены, техника подбита из ручных противотанковых средств, а среди наших ребят только один был легко ранен.

Только второй волною, бросив на наш небольшой отряд значительные силы, в том числе – танки, бойцов полка Кастуся Калиновского начали оттеснять. И даже тогда наши ребята не сдались и навели украинскую артиллерию на живую силу и технику врага. К сожалению, в определенный момент связь с нашими воинами прервалась…

Можно сказать уверенно, что благодаря личному героизму и самопожертвованию наши белорусские ребята смогли остановить наступление танковой колонны, тем самым дав возможность безопасно отойти основным силам ВСУ на том направлении.

В первые дни не было понимания того, где находятся некоторые наши бойцы, и мы надеялись на сознательность СМИ, ведь в такие моменты очень важно сохранять тишину, чтобы у белорусских добровольцев в случае плена остался шанс попасть на обмен, как у других бойцов Вооруженных Сил Украины, и вернуться домой. Именно по этой причине полк выдерживал паузу, чтобы не навредить нашим ребятам.

Но сейчас мы прерываем молчание, чтобы с болью в сердце сообщить, что, исполняя свой боевой долг героически погиб командир батальона «Волат» полка Калиновского с позывным Брест.

С первых дней войны он стоял на защите Украины от российской агрессии и был у истоков основания полка Калиновского. Мы его знали как мужественного, решительного и самоотверженного человека, который за каждого своего бойца был готов на все. Брест имел исключительный авторитет среди воинов полка. Кроме этого, он был преданным сыном белорусской земли и верил в будущее свободной Беларуси. Это очень большая и болезненная потеря для нас всех.

От имени всех воинов и командования полка Калиновского выражаем соболезнования семье, близким и друзьям Бреста и поддержку родным наших пропавших без вести ребят.

К сожалению, во время той операции еще несколько наших воинов пропали без вести.

Ведутся поисковые действия в их отношении. Полк Калиновского держит связь с родственниками и близкими наших пропавших парней. Мы прилагаем все возможные средства и усилия, чтобы повернуть наших ребят назад и не остановимся ни перед чем, ведь мы бьемся за каждого и верим, что они живы.

На текущий момент известно лишь, что один из наших бойцов Ян Дюрбейко с позывным «Тромбли» находится в плену. В соответствии с приказом, полученным нашими воинами, в случае попадания в плен, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, они должны говорить то, что хочет от них услышать враг.

Особенно обращаем внимание: поскольку наш боец является контрактным военнослужащим, а не наемником, он официально является военнопленным.

Обращаем ваше внимание, что на данный момент в виртуальном пространстве распространяется много фейков, не имеющих под собой никаких фактов. Наш полк проводит действия по выяснению и проверке всей получаемой информации. При появлении дополнительной информации и проверки ее подлинности, мы будем освещать в следующих официальных пресс-релизах подробные детали происшествия.

Жыве Беларусь!

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