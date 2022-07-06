«По выходным не ходить?»: что происходит с ценами на белорусских рынках в течение недели 6.07.2022, 8:38

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Журналисты проверили популярный миф.

«Вы сравниваете неправильно», — такое замечание прилетело от нескольких читателей onliner.by по поводу статьи о грузинском и минском рынках. Внимательные глаза наших комментаторов (помним, слышим!) никуда не делись и зацепились за то, что журналист ходил на Комаровку в будний день. «Вы сходите в выходной, цены на порядок выше!» Ну окей.

Среда, около обеда

На Комаровском рынке всегда есть покупатели, но если вы привыкли ходить туда по выходным, то в будний день вам покажется, что все чуть-чуть подвымерли.

Не задерживаясь, проходим мимо сторонников «активных продаж». Нам нужны только цены выгодных закупок, чтобы прижучить их в субботу: поднимут же, говорят!

Запоминаем (можете не запоминать, ниже мы сами сравним).

Но видно также, что не только людей меньше — меньше и продавцов.

Мясо на крытом рынке.

Суббота, полдень

Рынок — самое живое место в городе. Гул, улей, призывы купить и угрожающие предложения идти дальше (покупатель потрогал помидоры, наверное!). И запахи (сейчас — все еще клубника). Рынок справляется с ассортиментными ограничениями, какими-то запретами и так далее — просто цены растут, а в остальном — как в любые из прошлых лет, богатая картинка.

Но растут ли цены конкретно сегодня? Давайте проверим.

Лук и свекла стоят тех же 3,99 рубля. Перец подешевел: был 8 рублей, стал 6,5.

В этой фруктовой лавке появился инжирный персик на 2 рубля дороже. Подписан «Греция», как и в среду, но ценник другой. И исчезла надпись «Море сока». Будто с исчезновением сока персики нужно ценить выше. В остальных ценах разницы не видим.

Черника и лисички стоят те же 5 рублей за стаканчик и 18 за кило.

На 5—50 копеек в субботу подорожали помидоры и перцы у продавца с широким ассортиментом.

Картошка «Королева Анна» так и стоит 4 рубля, дороже зеленых бананов. Цена за молодость.

Очевидно, что никакого «порядка» прыгающих цен нет. В основном все то же самое. Но отдельный рост встречается, это тоже нельзя отрицать. Вызван ли он днем недели?

Идем на крытый рынок, в мясной отдел.

Изменений ноль. Видно, что ценники не переписывались. При этом здесь результат как раз неожиданный, поскольку раньше в личных беседах продавцы прямо говорили: свиная шея в будние дни стоит дешевле, потому что шашлычники прибегают в пятницу и субботу, а свинья не резиновая.

Воскресенье, 18:30

Не получив ожидаемого результата в субботу, идем ва-банк. Моя логика такая: «Не успели продать? Будете выбрасывать? Окей, беру за копейки».

Сразу бросается в глаза, что я вышел в ринг, когда соперник уже ушел домой, не дождавшись моих жестких аргументов в переговорах. Кто-то распродался, другие просто поехали готовиться к выходному. На рынке осталась примерно четверть продавцов — все активно собираются, перекладывая продукты обратно в ящики.

Никаких вывесок «Финальная распродажа» или «Все по рублю» не видим.

— Куда вы складываете свои помидоры (по 8 рублей), — уточняю у продавщицы. Она что-то отвечает и получает мое предложение (оказалось, от него можно отказаться): — По 5 рублей продадите?

— Нет конечно, — так быстро завершается спор.

Потом выясняем, что небольшую скидку она дать может, но так можно поторговаться и днем. Никто ценники не переписывает — торг будет проходить в устном формате.

Говорим еще с одним продавцом, торгующим зеленью. Воскресным вечером он возвращается домой с несколькими ящиками продукции, из которой получится полезный перегной. Пробую понять логику: почему не распродался за копейки?

Вот его ответ:

— Я с ценой не люблю играть: нет смысла. Моя продукция стоит столько, сколько должна стоить. Не поднимаю цены и не опускаю. Если надо уехать раньше, я округляю: взвесили на 13 рублей — давайте 10.

Но не для всех.

— Есть вредные люди, которые ходят после обеда по воскресеньям. Подходят и всем видом делают тебе одолжение: а что так дорого, выбросите же (сантиметром выше «моя логика». — Прим. Onlíner)! Я таким говорю, что пучок за рубль стоит два. Лучше выброшу, мне от твоих 2 рублей слаще жить не станет. А если человек хороший (у всех продавцов есть детектор качества покупателей. — Прим. Onlíner), то на 5 рублей наложу хоть 5 килограммов — на здоровье, не жалко, если остается.

Совет: в переговорах позвольте продавцу сохранить чувство достоинства. Продавцам такое советовать бесполезно: они уже сформированные субъекты со своими привычками.

Коллективный продавец: нет никаких секретных дней

Мы поговорили с несколькими продавцами. Они ожидаемо отрицают динамику цен в течение недели. Вот их аргументы:

— Главный фактор цены — закупка. Растет — мы растем, падает — мы тоже снижаем.

— Цены растут, когда на рынке есть дефицит чего-то. Например, не хватало шпината — можно поднимать стоимость.

— Все берут столько товара, сколько могут продать. Прямых поставок на Комаровку давно нет, чтобы привезли фуру и ее нужно было срочно распродать. Свои партии все хранят в холодильных камерах. Что не продалось в воскресенье, спокойно долежит до вторника.

— Иногда по воскресеньям некоторые «фирмы» (это те, кто нанимает продавцов — таких большинство на рынке) на самом деле переписывают цены. Но это не распродажи за бесценок, конечно.

— Убытки в торговле — обычное дело, все привыкли. Часть товара портится — выбрасываем. Если товар свежий, никто цену опускать не будет.

— Если вы хотите верить в то, что цены меняются в течение недели, то смотрите шире. На рынке можно наблюдать еще два всплеска: это начало и конец месяца, когда люди получают зарплату.

— По будням, конечно, людей меньше. Но и продавцов примерно на треть меньше: многие работают только по выходным. Так что дефицит спроса компенсируется дефицитом предложения.

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