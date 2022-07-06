Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин

6.07.2022, 12:08

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Леонид Невзлин

Пока окно возможностей не захлопнулось окончательно.

Российские власти направили Еврейскому агентству «Сохнут» письмо, в котором дали указание приостановить активную работу на территории России. В «Сохнуте» подтверждают факт получения письма, но предпочитают не распространяться о его содержании.

Но согласно моим источникам, в письме указано, что Россия считает деятельность «Сохнута» вредной, так как Еврейское агентство… переманивает лучшие умы и помогает им уехать в Израиль!

Оставим за скобками тот факт, что Россия никогда не заботилась о лучших умах и могла остановить их исход только репрессивными мерами. Теперь, похоже, Кремль вознамерился вернуть самые темные дни для российских евреев. Если «Сохнут», действительно, закроют, то до новой волны «отказников», запертых в тоталитарной клетке российского государства, останется буквально полшага.

Указ Еврейскому агентству прекратить работу уже сейчас может резко затормозить процесс репатриации евреев, до сих пор остающихся в России и ожидающих одобрения документов. Власти Израиля в курсе ситуации и предпринимают шаги для сохранения работы «Сохнута» в России, но Кремль сильно недоволен израильской поддержкой Украины, и в своем противостоянии не остановится перед тем, чтобы сломать жизни ни в чем не повинным людям.

Как я и говорил с самого начала войны (а на самом деле, задолго до нее) – евреям из России нужно уезжать. Пока окно возможности не захлопнулось окончательно.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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