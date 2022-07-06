В Минске владелец тренажерки избил рабочего и записал с ним «покаянное» видео 3 6.07.2022, 12:20

Бизнесмен обнаружил пропажу двух гантелей.

В Минске 27-летний владелец спортзала обвиняется в умышленном причинении телесных повреждений своему рабочему, сообщает Следственный комитет.

В апреле 2022 года обвиняемый обнаружил пропажу двух гантелей весом 9 и 10 килограмм. Мужчина решил разобраться в ситуации без милиции. Выяснилось, что 38-летний украл спортинвентарь и сдал его в пункт приема металлолома.

Учредитель сообщил о краже прорабу. Мужчина извинился за своего работника, выкупил украденный инвентарь и вернул владельцу. Однако 27-летнему минчанину этого показалось недостаточно, и он решил поговорить с виновником ситуации лично. С помощью общих знакомых узнал о его местонахождении и в компании двух друзей поехал к нему.

Мужчины встретились в подземном переходе. Увидев владельца зала рабочий стал убегать, но не смог. Бизнесмен его догнал и нанес не менее семи ударов по различным частям тела, в том числе в область головы, а затем привез рабочего в тот самый тренажерный зал. В присутствии своих знакомых, он снова избил потерпевшего, заставил его стать на колени и извиниться на видео за совершенное хищение.

Всего обвиняемый нанес не менее 17 ударов. По заключению экспертов, потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения.

Спустя несколько дней хозяина тренажерки задержали. Во время обыска у него нашли марихуану. Мужчине предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч.2 ст. 147 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенные в отношении похищенного человека, заложника способом, носящим характер мучения и истязания, из корыстных и хулиганских побуждений — до 10 лет лишения свободы);

ч.1 ст. 328 (незаконное без цели сбыта приобретение и хранение наркотических средств — до пяти лет лишения свободы).

Уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд.

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