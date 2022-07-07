Австрия забирает у «Газпрома» крупнейшее газохранилище в стране 1 7.07.2022, 7:57

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фото: shutterstock

Хранилище будет предоставлено другим энергетическим компаниям.

Австрия выполняет свое условие "используй или потеряешь" в отношении российского "Газпрома". Поскольку газохранилище "Гайдах" компания не использовала, Австрия передаст его другим пользователям. Об этом правительство страны заявило 6 июля, сообщает Reuters .

"Если клиенты не хранят газ, то мощности должны быть переданы другим. Это критическая инфраструктура. Она нам нужна сейчас в таком кризисе. Это именно то, что сейчас происходит в случае с "Газпромом" и его хранилищами "Гайдах",– заявила министр энергетики Леонора Гевесслер.

Возглавляемое консерваторами правительство предупредило российскую фирму еще в мае. "Газпром" знал, если не будет использовать там свои хранилища, мощности будут переданы другим. 1 июля решение вступило в силу.

Процесс отключения уже начался

Газовый регулятор E-Control начал процесс выключения "Газпрома". Канцлер Карл Нехаммер заявил, что хранилище будет предоставлено другим энергетическим компаниям, и Австрия также им будет пользоваться.

Напомним, что Австрия получала около 80% газа из России. Однако после полномасштабного вторжения в Украину она ищет альтернативы. В частности, Австрия пытается заполнить свои газовые хранилища, которые наполнены чуть меньше половины.

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