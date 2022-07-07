Странное молчание Кремля 4 7.07.2022, 8:18

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Российское минобороны впервые за 133 дня войны не заявило о своих «успехах».

Впервые за 133 дня полномасштабной вооруженной агрессии Россия не заявила о своих "успехах" в войне против Украины. Это подтверждает оценку того, что российские войска в значительной степени приняли оперативную паузу.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В то же время Кремль продолжает готовить экономику России к затяжной войне против Украины.

Там объяснили, что минобороны России ежедневно заявляло о "территориальных достижениях" оккупантов с начала войны, однако не делало этого после ухода украинских войск из Лисичанска 3 июля.

В то же время российские войска все еще проводили неудачные наземные штурмы по всем направлениям 6 июля. Исследователи говорят, что такие попытки согласовываются с оперативной паузой, ведь она не требует полного прекращения активных боевых действий.

"В этом случае это означает, что российские силы, вероятно, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более значительных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для выполнения этих более амбициозных задач", - говорят в ISW.

В ISW говорят, что так Кремль пытается мобилизовать российскую экономику и промышленность в поддержку войны против Украины, готовясь к затяжным боевым действиям.

Напомним, что военные аналитики считают целью президента РФ Владимира Путина после захвата Луганской области остается уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.

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