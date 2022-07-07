Начальник лукашенковского ГРУ рассказал о целях в Польше для ракетных ударов

Начальник лукашенковского ГРУ рассказал о целях в Польше для ракетных ударов29
- 7.07.2022, 12:53
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Генерал Косыгин открыто угрожает стране-соседке.
В случае военного конфликта между европейскими странами и Россией Беларусь нанесет ракетные удары по целям в Польше. Об этом в «Совбелии» заявил начальник главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин.
Глава военной разведки перечислил первоочередные объекты для ракетного удара на территории Польши: центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты экономики и транспортной инфраструктуры.